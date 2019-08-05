Александр Хацкевич / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Хацкевич не знает, сыграет ли Цыганков и Жерсон Родригес против "Брюгге" в Лиге чемпионов Пономаренко Алексей https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%20%D0%A5%D0%B0%D1%86%D0%BA%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%20%D0%A5%D0%B0%D1%86%D0%BA%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 2019-08-05T20:38:01+03:00 Футбол Наставник столичного клуба поделился последними новостями накануне старта в еврокубках

Главный тренер киевского "Динамо" ответил на вопросы журналистов накануне первого матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против "Брюгге". Матч состоится в Бельгии завтра, начало – в 21:30. Сегодня "Динамо" вылетело на матч Лиги чемпионов без чемпионов мира. Во время пресс-конференции Александр Хацкевич прокомментировал участие/неучастие в матче трех персоналий.

- Почему Шапаренко не поехал с командой в Брюгге?

- Есть конкуренция, есть игроки, которые сегодня сильнее.

- Рады, что Цыганков восстановился? – вопрос от бельгийского журналиста.

- Ну Витя определяющий футболист в нашей команде. Возможно, не готов на все 90 минут, по этому поводу решение примем завтра, после медицинского контроля.

Реклама

- Сыграет ли Жерсон Родригес?

- Видно, что, он в хорошем состоянии, в тонусе. А будем ли его использовать завтра зависит от того, как будет складываться игра.

- Бельгия сейчас выше Украины в рейтинге УЕФА. Как по-вашему, с чем связан прогресс бельгийского чемпионата?

В тренде Массовые расстрелы в США и непогода в Украине: итоги дня

- Ну, думаю с тем, что хорошие украинские футболисты приехали сюда, – улыбнулся Хацкевич (сейчас в высшем дивизионе семеро украинцев, в том числе в "Брюгге", Эдуард Соболь).

Накануне Лиги чемпионов "Динамо" усилилось. Из японского клуба "Джубило Ивата" переехал в Киев 24-летний нападающий сборной Люксембурга Жерсон Родригес. Контракт с ним подписан на пять лет.

В интервью "Сегодня" Родригес рассказал о своем выступлении в Азии. "Япония помогла мне возмужать", – признался форвард и выразил готовность дебютировать за киевлян в поединке против "Брюгге".

Репетиция "Динамо" перед матчем с "Брюгге":

А бельгийцы перед матчем с киевлянами забили есть голов сопернику в чемпионате Бельгии:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама