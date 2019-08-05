Хацкевич не знает, сыграет ли Цыганков и Жерсон Родригес против "Брюгге" в Лиге чемпионов

Главный тренер киевского "Динамо" ответил на вопросы журналистов накануне первого матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против "Брюгге". Матч состоится в Бельгии завтра, начало – в 21:30. Сегодня "Динамо" вылетело на матч Лиги чемпионов без чемпионов мира. Во время пресс-конференции Александр Хацкевич прокомментировал участие/неучастие в матче трех персоналий.
- Почему Шапаренко не поехал с командой в Брюгге?
- Есть конкуренция, есть игроки, которые сегодня сильнее.
- Рады, что Цыганков восстановился? – вопрос от бельгийского журналиста.
- Ну Витя определяющий футболист в нашей команде. Возможно, не готов на все 90 минут, по этому поводу решение примем завтра, после медицинского контроля.
- Сыграет ли Жерсон Родригес?
- Видно, что, он в хорошем состоянии, в тонусе. А будем ли его использовать завтра зависит от того, как будет складываться игра.
- Бельгия сейчас выше Украины в рейтинге УЕФА. Как по-вашему, с чем связан прогресс бельгийского чемпионата?
- Ну, думаю с тем, что хорошие украинские футболисты приехали сюда, – улыбнулся Хацкевич (сейчас в высшем дивизионе семеро украинцев, в том числе в "Брюгге", Эдуард Соболь).
Накануне Лиги чемпионов "Динамо" усилилось. Из японского клуба "Джубило Ивата" переехал в Киев 24-летний нападающий сборной Люксембурга Жерсон Родригес. Контракт с ним подписан на пять лет.
В интервью "Сегодня" Родригес рассказал о своем выступлении в Азии. "Япония помогла мне возмужать", – признался форвард и выразил готовность дебютировать за киевлян в поединке против "Брюгге".
Репетиция "Динамо" перед матчем с "Брюгге":
А бельгийцы перед матчем с киевлянами забили есть голов сопернику в чемпионате Бельгии:
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