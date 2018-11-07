Хацкевич о матче "Динамо" – "Ренн": "Каждая игра для команды решающая"

Наставник "Динамо" считает, что в случае победы над "Ренном" в Киеве его команда на 75-80 процентов обеспечит выход из группы

В четверг "Динамо" сыграет с французским "Ренном" в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов. За сутки до поединка прошла пресс-конференция главного тренера киевлян Александр Хацкевич. Напомним, что после трех туров "Динамо" делит первое место в группе с "Астаной".

- "Динамо" постоянно выходит вперед в матчах Лиги Европы, но затем пропускает и имеет проблемы. Как избежать этого?

- Думаю, вы смотрите не только матчи "Динамо", поэтому знаете, что все команды забивают и пропускают. Главный фактор – чтобы был баланс, чтобы команда понимала, что делать, когда она выигрывает или проигрывает, как нужно играть с мячом и без мяча.

- Что с Пиваричем? На какое время он вылетел?

- Йосип выбыл дней на десять. Сейчас он проходит восстановление.

- Когда вернется в общую группу Беседин?

- Артем вернулся из Хорватии, имеет еще индивидуальный план работы с тренером по физподготовке. Когда футболисты поедут в сборные, он останется в расположении клуба и, надеюсь, будет работать уже наравне со всеми.

- Все мы наблюдали за эпопеей с Кадаром относительно его дисквалификации. Насколько он готов к завтрашнему поединку после вынужденной игровой паузы?

- Он выпал из игрового цикла, но я не думаю, что это повлияет на его функциональное состояние. Тамаш работал вместе с нами, находится в игровом тонусе, до этого провел много матчей. А как сложится завтрашняя игра – увидим завтра вечером.

- После победы во Франции болельщики другого результата, кроме домашней победы, не воспримут. Является ли это дополнительной ответственностью для команды?

- Нет команды, которая бы выходила на поле и не думала о победе. В нашей группе каждая игра для каждой команды решающая. В случае победы завтра мы на 75-80 процентов гарантируем себе выход в плей-офф. Понимаем важность завтрашнего поединка, но после него будут еще два матча. Ребята будут отдавать все силы ради положительного результата.

Напомним, что в среду свой матч группового этапа Лиги чемпионов проводят чемпионы Украины. Онлайн "Манчестер Сити" – "Шахтер" доступен на нашем сайте.