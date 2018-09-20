Хацкевич обвинил "Барселону" в плохой игре "Динамо"

Сегодня, 23:19

Наставник "Динамо" подвел итоги матча против "Астаны"

Александр Хацкевич. Фото ФК &quot;Динамо&quot;
Александр Хацкевич. Фото ФК "Динамо"

Главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич прокомментировал ничью своей команды с "Астаной" в матче первого тура группового этапа Лиги Европы. Напомним Матч на "Олимпийском" закончился боевой ничьей 2:2, при этом гости сравняли счет на пятой компенсированной минуте встречи.

"Начало было великолепным, мы быстро забили мяч. Но потом в действиях наших футболистов появилась какая-то растерянность – они стали неправильно играть, совершенно не так, как мы с ними договаривались на установке. Необходимо было "выше" накрывать соперников, но этого не было. Зато была неуверенность, следствием которой стала ошибка Гармаша, приведшая к роковому угловому. При этом стандартном положении мы недоиграли с соперниками, и пропустили.

Затем по владению мяча преимущество было на стороне "Астаны", но мы выровняли игру и сумели забить второй мяч. Второй там провели более агрессивно, контратаковали, регулярно выполняли прострелы с флангов, но мастерство в завершающей фазе нас подводило. А под занавес матча снова недоработали при угловом. Речь идет об индивидуальных ошибках", – подвел итоги матча Хацкевич.

Наставник отметил, что ключевыми в матче стали индивидуальные отметки футболистов его команды, но и соперник допустил результативную ошибку.

"Футболистов подводит концентрация внимания, и это приводит к индивидуальным ошибкам. Кто именно сегодня ошибся, я говорить не буду, мы разберемся на этот счет внутри команды. Футболисты тоже будут отвечать за свои действия на футбольном поле. Повторюсь, мы говорим об индивидуальных ошибках футболистов. Где-то усталость сказалась. У "Астаны" вратарь ошибся, у нас есть футболисты, которые обязаны до конца работать при игре один в один. Это все элементы игры", – говорит тренер.

Хацкевич утверждает, что его команда иногда пытается играть, как "Барселона", хотя тренерский штаб просит играть надежно. В итоге попытки игроков сыграть на коротких дистанциях приводит к ошибкам.

"Тут речь надо вести о классе футболистов. Кто заставлял Бурду ошибаться? Мы должны играть в более надежный футбол, но я же не могу оттащить ребят от телевизора, по которому они смотрят, как играет "Барселона". К футболу на коротких дистанция мы не готовы. Но ребята в тех или иных ситуациях все равно пытаются в него играть. Тут играет значение класс футболиста: если ты взялся сохранить мяч, то сохрани! Но ты можешь просто сыграть надежно, и никто тебе слова не скажет. В общем, имеем то, что имеем", – заявил тренер "Динамо".

Также он ответил на вопрос о своей вероятной отставке, о чем сам Хацкевич намекнул после поражения "Карпатам" в чемпионате Украины.

"Мы этот вопрос давно закрыли, ведь президент клуба предельно ясно высказался по данному поводу. Команда управляема. Все остальное – второстепенно", – заключил тренер.

Напомним, что в среду в Лиге чемпионов стартовал "Шахтер". В Харькове чемпион Украины сыграл вничью с бронзовым призером Бундеслиги "Хоффенхаймом". "Шахтер" – "Хоффенхайм" – 2:2 видео голов есть на нашем сайте.
футбол, Лига Европы, Динамо Киев, ФК Астана

Вы сейчас просматриваете новость "Хацкевич обвинил "Барселону" в плохой игре "Динамо"". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Dynamo.kiev.ua

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Футбол

Онлайн матча "Арсенал" - "Ворскла"

Онлайн матча "Арсенал" - "Ворскла" 4:1

Сегодня, 23:07

Текстовая трансляция поединка первого тура Лиги Европы с видеоповторами голов

Футбол

Как "Динамо" упустило победу на старте Лиги Европы: обзор матча с "Астаной"

Сегодня, 22:54

Голы и лучшие моменты матча Лиги Европы на "Олимпийском"
Загрузка...

Футбол

Фото ФК "Динамо"

"Динамо" упустило победу над "Астаной "на 94-й минуте встречи

Сегодня, 21:58

Киевляне стартовали в Лиге Европы с домашней ничьей

Футбол

"Вильярреал" - "Рейнджерс" - 2:2. Фото AFP

Первый тур Лиги Европы: расписание и результаты четверга

Сегодня, 21:50

Киевское "Динамо" примет "Астану", а полтавская "Ворскла" в Лондоне сразится с "Арсеналом"

Футбол

Футболисты "Ворсклы" готовятся к матчу с "Арсеналом"

"Арсенал" - "Ворскла" в Лиге Европы: когда начало и где смотреть

Сегодня, 21:33

Расписание трансляций матча группы Е в Лондоне 20 сентября на ТВ и в интернете

Футбол

"Динамо" - "Астана" в Лиге Европы: трансляции матча 20 сентября

"Динамо" - "Астана" в Лиге Европы: когда начало и где смотреть

Сегодня, 19:07

Расписание трансляций матча группы К в Киеве 20 сентября на ТВ и в интернете
Загрузка...