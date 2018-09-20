Хацкевич обвинил "Барселону" в плохой игре "Динамо"

Главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич прокомментировал ничью своей команды с "Астаной" в матче первого тура группового этапа Лиги Европы. Напомним Матч на "Олимпийском" закончился боевой ничьей 2:2, при этом гости сравняли счет на пятой компенсированной минуте встречи.

"Начало было великолепным, мы быстро забили мяч. Но потом в действиях наших футболистов появилась какая-то растерянность – они стали неправильно играть, совершенно не так, как мы с ними договаривались на установке. Необходимо было "выше" накрывать соперников, но этого не было. Зато была неуверенность, следствием которой стала ошибка Гармаша, приведшая к роковому угловому. При этом стандартном положении мы недоиграли с соперниками, и пропустили. Затем по владению мяча преимущество было на стороне "Астаны", но мы выровняли игру и сумели забить второй мяч. Второй там провели более агрессивно, контратаковали, регулярно выполняли прострелы с флангов, но мастерство в завершающей фазе нас подводило. А под занавес матча снова недоработали при угловом. Речь идет об индивидуальных ошибках", – подвел итоги матча Хацкевич.

Наставник отметил, что ключевыми в матче стали индивидуальные отметки футболистов его команды, но и соперник допустил результативную ошибку.

"Футболистов подводит концентрация внимания, и это приводит к индивидуальным ошибкам. Кто именно сегодня ошибся, я говорить не буду, мы разберемся на этот счет внутри команды. Футболисты тоже будут отвечать за свои действия на футбольном поле. Повторюсь, мы говорим об индивидуальных ошибках футболистов. Где-то усталость сказалась. У "Астаны" вратарь ошибся, у нас есть футболисты, которые обязаны до конца работать при игре один в один. Это все элементы игры", – говорит тренер.

Хацкевич утверждает, что его команда иногда пытается играть, как "Барселона", хотя тренерский штаб просит играть надежно. В итоге попытки игроков сыграть на коротких дистанциях приводит к ошибкам.

"Тут речь надо вести о классе футболистов. Кто заставлял Бурду ошибаться? Мы должны играть в более надежный футбол, но я же не могу оттащить ребят от телевизора, по которому они смотрят, как играет "Барселона". К футболу на коротких дистанция мы не готовы. Но ребята в тех или иных ситуациях все равно пытаются в него играть. Тут играет значение класс футболиста: если ты взялся сохранить мяч, то сохрани! Но ты можешь просто сыграть надежно, и никто тебе слова не скажет. В общем, имеем то, что имеем", – заявил тренер "Динамо".

Также он ответил на вопрос о своей вероятной отставке, о чем сам Хацкевич намекнул после поражения "Карпатам" в чемпионате Украины.

"Мы этот вопрос давно закрыли, ведь президент клуба предельно ясно высказался по данному поводу. Команда управляема. Все остальное – второстепенно", – заключил тренер.

Напомним, что в среду в Лиге чемпионов стартовал "Шахтер". В Харькове чемпион Украины сыграл вничью с бронзовым призером Бундеслиги "Хоффенхаймом". "Шахтер" – "Хоффенхайм" – 2:2 видео голов есть на нашем сайте.