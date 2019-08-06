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Хацкевич оставил Цыганкова и Родригеса в запасе: стартовые составы матча "Брюгге" – "Динамо"

Сегодня, 20:35

Столичный клуб выйдет на поле в привычном составе

/ Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Хацкевич оставил Цыганкова и Родригеса в запасе: стартовые составы матча "Брюгге" – "Динамо" https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%91%D1%80%D1%8E%D0%B3%D0%B3%D0%B5%20-%20%D0%94%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%BE%20%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%8B https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%91%D1%80%D1%8E%D0%B3%D0%B3%D0%B5%20-%20%D0%94%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%BE%20%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%8B Футбол Столичный клуб выйдет на поле в привычном составе

Стали известны составы бельгийского "Брюгге" и киевского "Динамо" на первый матч третьего раунда квалификации Лиги чемпионов. Матч сосоится сегодня в Брюгге на стадионе "Ян Брейдель". Начало – в 21:30. Александр Хацкевич оставил на лавке запасных Виктора Цыганкова и Жерсона Родригеса, а в центре нападения выпустил Артема Беседина, а не Франа Соля. А в составе бельгийцев с первых минут на поле появится украинец Эдуард Соболь.

Онлайн матча "Брюгге" – "Динамо" в Лиге чемпионов

"Брюгге": Миньоле, Мата, Митрович, Дэли, Соболь, Ритс, Вормер, Ванакен, Тау, Окереке, Деннис

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"Динамо": Бойко, Кендзера, Бурда, Кадар, Миколенко, Сидорчук, Гармаш, Буяльский, Караваев, Вербич, Беседин.

Запасные: Бущан, Шабанов, Кадири, Родригес, Де Пена, Цыганков, Соль

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Фото: rawpixel.com / Freepik

"Динамо" в Лиге чемпионов: когда начало и где смотреть игру с "Брюгге"

Перед этим другой эксперт Игорь Гамула о старте киевлян в еврокубках заявил следующее: "Динамо" давно не играло в группе ЛЧ, пора исправлять ситуацию".

Накануне этой встречи киевляне во Львове обыграли "Львов", отгрузив сопернику три гола – дубль оформил Буяльский, еще один мяч на счету Карлоса Де Пены. Это была третья победа подряд в трех стартовых матчах сезона. Ранее "Динамо" одолело "Карпаты" в Премьер-лиге и "Шахтер" в Суперкубке.

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Источник: Сегодня|Спорт

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