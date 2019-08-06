Хацкевич оставил Цыганкова и Родригеса в запасе: стартовые составы матча "Брюгге" – "Динамо"

Стали известны составы бельгийского "Брюгге" и киевского "Динамо" на первый матч третьего раунда квалификации Лиги чемпионов. Матч сосоится сегодня в Брюгге на стадионе "Ян Брейдель". Начало – в 21:30. Александр Хацкевич оставил на лавке запасных Виктора Цыганкова и Жерсона Родригеса, а в центре нападения выпустил Артема Беседина, а не Франа Соля. А в составе бельгийцев с первых минут на поле появится украинец Эдуард Соболь.
Онлайн матча "Брюгге" – "Динамо" в Лиге чемпионов
"Брюгге": Миньоле, Мата, Митрович, Дэли, Соболь, Ритс, Вормер, Ванакен, Тау, Окереке, Деннис
"Динамо": Бойко, Кендзера, Бурда, Кадар, Миколенко, Сидорчук, Гармаш, Буяльский, Караваев, Вербич, Беседин.
Запасные: Бущан, Шабанов, Кадири, Родригес, Де Пена, Цыганков, Соль
"Динамо" в Лиге чемпионов: когда начало и где смотреть игру с "Брюгге"
Перед этим другой эксперт Игорь Гамула о старте киевлян в еврокубках заявил следующее: "Динамо" давно не играло в группе ЛЧ, пора исправлять ситуацию".
Накануне этой встречи киевляне во Львове обыграли "Львов", отгрузив сопернику три гола – дубль оформил Буяльский, еще один мяч на счету Карлоса Де Пены. Это была третья победа подряд в трех стартовых матчах сезона. Ранее "Динамо" одолело "Карпаты" в Премьер-лиге и "Шахтер" в Суперкубке.
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