Хацкевич – перед ответкой с "Брюгге": "Нам нужно забивать, но нельзя забывать и про оборону"

Пресс-конференция главного тренера "Динамо" перед ответным матчем с "Брюгге" в Лиге чемпионов

Александр Хацкевич

Главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич ответил на вопросы журналистов накануне ответного матча с "Брюгге" в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов. Напомним, на выезде неделю назад киевляне уступили со счетом 0:1.

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- Родригес забил "Шахтеру". Он сыграет с "Брюгге" с первых минут?

- У нас большая конкуренция. Как сыграем завтра, в два форварда или нет – увидите. Да, нам нужно забивать, но нельзя забывать и про оборону. Есть варианты и выбор. Тот же Жерсон может сыграть как на острие, так и на фланге.

- Насколько команда психологически восстановилась? И сложно ли играть в таком графике?

- Мы уже переключились на "Брюгге". Это разные турниры и совершенно разные стратегии. Завтра – кубковый поединок. Психологически мы готовы, футболистам необходимо выкинуть все из головы и сосредоточиться на "Брюгге". Это уже шестой матч за короткий промежуток времени. Мы должны проявить характер и силу воли, иначе победить будет сложно.

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- Прокомментируйте ситуацию вокруг Шапаренко?

- Он – футболист первой команды. Никаких переговоров ни с кем мы не ведем. Он готовится, а мы определим, кто завтра сыграет.

- Нет ли в команде травмированных?

- Попов получил микротравму в матче за "дубль". Также в лазарете Дуэлунд. Остальные готовятся на завтра. Физически мы готовы, а игра с "Шахтером" показала, что во втором тайме мы добавили и в движении, и в качестве.

- Караваев не играл с "Шахтером" из-за того, что его ошибка привела к пенальти в матче с "Брюгге"?

- Это игра, все могут допустить ошибку. Кроме того, есть стратегия на каждый матч. Саша готовится к матчу с "Брюгге".

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Напомним, в первом матче "Динамо" уступило на выезде со счетом 0:1. Для выхода в следующий раунд киевлянам нужно побеждать с разницей в два мяча, а в случае победы 1:0 будет назначено дополнительное время.

Напомним, что в матче третьего тура чемпионата Украины по футболу киевское "Динамо" на своем поле проиграло "Шахтеру".

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