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Хацкевич после 0:0 с "Шахтером": "Судья говорил, что они поубивают друг друга"

Сегодня, 21:30

После нулевого классико тренер киевлян раскритиковал арбитраж и посетовал на дефицит кадров

Фото: AFP

По окончании поединка 25 тура УПЛ с "Шахтером", в котором "Динамо" на последних секундах едва спаслось от поражения, главный тренер киевлян Александр Хацкевич раскритиковал судейство. Кроме того, наставник "бело-синих" признал, что эта ничья – в пользу "горняков", однако белый флаг в золотой гонке Хацкевич выбрасывать  не спешит.

Напомним, "Сегодня" вели онлайн украинского классико "Динамо" – "Шахтер", завершившегося со счетом 0:0.

- Конечно, мы не играли на ничью, – заявил клубному Youtube-каналу Александр Хацкевич. - Ничья устраивала "Шахтер", они второй тайм вообще уже провели на быстром переходе из обороны в атаку. Я хочу коснуться судейства. Любой контакт, любая борьба - сразу свисток или в одну, или в другую сторону. Никакой динамики! Если кто-то боится конкуренции, нет вопросов, пусть играют между собой. В конце начали валяться... Судейство меня просто поразило. Я говорю судье: "Почему ты не даешь бороться?" Он говорит: "Они поубивают друг друга". Футбол - это страсть, это борьба в первую очередь. А когда свисток, свисток, желтая карточка, желтая карточка - никакой динамики игры нет. Понятно, что темп сбивается. Можно провести быструю атаку, у нас мяч остается - свисток. Это вообще безобразие, на самом деле! О какой борьбе можно говорить? Если бояться судить, смысл тогда это делать?

- Моментов сегодня было немного. Почему так вышло?

- Мы играем практически весь сезон без нападающих. Без чистых нападающих. Понятно, что это не позиция Вербича. Карлос де Пена сегодня отдавал классные передачи, это просто хлеб нападающего, но его у нас нет. Нет и плеймейкера, "десятого номера". Да, Коля Шапаренко старается, хочет, но здесь нам нужен более креативный игрок. Ну и, в принципе, понятно, что "Шахтер" закрывался, особенно во втором тайме. Мы хотели, вышел Цитаишвили - обострял, брал игру на себя. Может быть, в конце надо было свалиться на обычный навал, но нет у нас нападающего, который бы цеплялся за эти мячи, сбрасывал... Ребята выложились полностью, я им сказал: выше голову, мы будем бороться до конца! Хотя понятно, что сегодняшняя ничья в пользу "Шахтера".

- Вы довольны игрой Карлоса де Пены?

- Он именно атакующий полузащитник. И вся острота, которая была, шла от него, он доставлял мячи. Причем плотность передач, нацеленность их была очень эффективная. Почему не вышел Сидклей? Простая статистика: 19 игр, 1 мяч, 1 голевая передача. Кто-то говорит о каком-то ожидании гола, "пасе в третью зону"... Да, у де Пены был в первом тайме момент, когда он должен был сработать быстрее и сыграть на Витю Цыганкова. Но это эпизод, хотя из таких эпизодов и нужно выжимать максимум. В целом он сегодня играл достаточно эффективно именно в атаке.

Как сообщалось ранее, матч юношей "Динамо" и "Торино" завершился массовым побоищем. По словам тренера украинской командой, драку спровоцировали игроки "Торино" и арбитры.

Также сообщалось, что Олег Блохин пристыдил болельщиков, не сумевших попасть в него беляшами. Экс-тренер "Динамо" вспомнил скандальную историю, произошедшую с ним шесть лет назад в Полтаве

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Тег чемпионат Украины, Динамо Киев, Шахтер Донецк

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Источник:

Dynamo.kiev.ua

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