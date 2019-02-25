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Хацкевич после 5:0 в "Зарей" рассказал об эгоизме испанского новичка команды Франа Соля

Сегодня, 21:24

Наставник "Динамо" на пресс-конференции после разгрома "Зари" рассказал о настроении перед "Челси" и адаптации Франа Соля

Тренер "Динамо" Александр Хацкевич
Тренер "Динамо" Александр Хацкевич. Фото: AFP
Хацкевич после 5:0 в "Зарей" рассказал об эгоизме испанского новичка команды Франа Соля //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/440/4e0/5c74404e0e8d8.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/440/4e0/5c74404e0e8d8.jpg Футбол Наставник "Динамо" на пресс-конференции после разгрома "Зари" рассказал о настроении перед "Челси" и адаптации Франа Соля

В понедельник "Динамо" на своем поле добилось самой крупной победы в сезоне 2018/19. Киевляне в первом туре после зимне паузы разгромили "Зарю" со счетом 5:0. У победителей два футболиста оформили дубли – Николай Шапаренко и Беньямин Вербич, также без гола не ушел испанский новичок Фран Соль, забивший свой первый мяч в чемпионате Украины. "Надежная игра в обороне и результативная игра в атаке принесли нам сегодня три очка", – коротко охарактеризовал встречу наставник "Динамо" Александр Хацкевич.

Бразильские легионеры "Динамо" Че Че и Буэно вчера сыграли за дубль и в матче против "Зари" не попали в заявку. "По состоянию на текущий момент они проигрывают конкуренцию тем ребятам, которые попадают в заявку на матчи первой команды", – рассказал Хацкевич.

"Такие победы, как сегодняшняя, придают уверенности в своих силах. И нам, тренерам, и самим ребятам", – говорит Хацкевич, который считает, что еще рано говорить о поединке против "Челси" в Лондоне (7 марта).

Рассказал белорусский тренер и об адаптации Франа Соля, который в одном из эпизодов матча против "Зари" принял решение пробить по воротам издали, хотя мог отдавать передачу на Цыганкова: "Работа нападающего – забивать голы. Соль провел в Киеве два матча и забил два мяча. Он старается. В том моменте, в котором Соль сегодня не отличился, Цыганков был в лучшей ситуации для нанесения удара. Но нападающий должен быть эгоистом. Соль как форвард даже в одном этом эпизоде показал, что он нацелен на ворота соперника", – считает Хацкевич.

Напомним, что победа со счетом 5:0 стала самой крупной для "Динамо" с начала сезона 2018/19. Интересно, что киевляне играют без ничьих с сентября прошлого года – 9 побед и 3 поражения. А наставник "Динамо" Александр Хацкевич провел 50-й матч в Премьер-лиге.

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Тег пресс-конференция, тренер, Динамо Киев, Заря Луганск, Александр Хацкевич

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Источники:

Dynamo.kiev.ua , Сегодня|Спорт

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