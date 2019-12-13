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Хацкевич предпочел Милевскому Россию: назван новый клуб экс-тренера "Динамо"

13 декабря, 15:50

Вместо работы в Бресте бывший коуч киевлян будет выводить в российскую "вышку" волгоградский "Ротор"

Александр Хацкевич

Александр Хацкевич / Фото: Facebook

Бывший главный тренер киевского "Динамо" белорус Александр Хацкевич нашел себе новое место работы. По данным российских СМИ, Хацкевич, которого сватали в Брест к Милевскому, переберется в Россию и возглавит там волгоградский "Ротор". Условия контракта уже согласованы.

По информации СМИ, соглашение Александра Хацкевича с волгоградским клубом будет рассчитано до лета 2021 года, а главной задачей перед Хацкевичем поставлен выход в Премьер-лигу России в ближайшие два сезона.

На данный момент "Ротор" является лидером турнирной таблицы Футбольной национальной лиги (ФНЛ) – второго по силе дивизиона России.

Александр Хацкевич

Александр Хацкевич / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

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Напомним, ранее Суркис намекнул, что провал "Динамо" в Лиге Европы – это вина Хацкевича. Президент киевского клуба заявил, что его команде сейчас вылазят боком летние ошибки в физподготовке, когда главным тренером "бело-синих" был Александр Хацкевич.

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Также сообщалось, что после вылета из еврокубков болельщики "Динамо" требуют от Игоря Суркиса продать клуб. "Какие еще выводы? Только продажа клуба! Точка" – пишут фанаты столичной команды в соцсетях.

Смотрите обзор матча "Динамо" – "Лугано" (1:1)

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