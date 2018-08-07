Хацкевич признал, что пенальти в ворота "Динамо" был

Главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич прокомментировал первый матч своей команды в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов против пражской "Славии". Напомним, "Динамо" сыграло вничью со "Славией", пропустив гол с пенальти на 94-й минуте.

"Игра, к которой мы готовились, сегодня и была на поле. Много борьбы, много верховой борьбы, верховых передач. Начало было хорошим, мы контролировали мяч, о чем и договаривались с ребятами. Но когда мы отдавали мяч сопернику, прижимались к своим воротам – опасность возникала после подборов и навесных передач в штрафную. Результат первого матча удовлетворительный", – рассказал Хацкевич.

Также наставник прокомментировал момент с пенальти в компенсированное время матча: "Нам со скамейки не было видно этого момента. Да, был фол, но почему не красная карточка – это решение арбитра".

Добавим, что вратаря "Динамо" Дениса Бойко во время матча укусила оса. Эпизод случился еще в первом тайме.

Перед матчем наставник киевлян Александр Хацкевич признался, что для "Динамо" значит выход в групповой этап Лиги чемпионов.

Вместе с Хацкевичем на пресс-конференции присутствовал капитан команды Сергей Сидорчук. Он с юмором ответил на вопрос о высокорослых игроках "Славии".