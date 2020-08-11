Хацкевич проиграл дебютный матч в российской Премьер-лиге

Бывший главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич дебютировал в российской Премьер-лиги с поражения "Зениту" из Санкт-Петербурга. "Ротор", который возглавляет Хацкевич, проиграл чемпиону страны со счетом 0:2. В первом матче счет открыл скандалист Артем Дзюба, а после перерыва его удвоил Себастьян Дриусси.

"В принципе, было неплохо – атмосфера на стадионе, накал игры. Волнение, конечно, присутствовало. Для многих парней это был первый матч в РПЛ, чувство недосказанности осталось. Шанс был сравнять счет. Нас наказали за первую же ошибку на своей половине поля. Когда у нас получалось выходить быстро со своей половины поля, выглядело это нормально. По поводу первого гола – претензий нет. Есть VAR, так что я даже не спорил", – сказал после матча Хацкевич, которого цитирует championat.com.

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Напомним, что по итогам прошлого сезона, который был досрочно завершен из-за коронавируса, "Ротор" стал победителем первой лиги и повысился в классе. Правда, в межсезонье ходили слухи, что руководство "Ротора" хочет отправить Хацкевича в отставку.

Не так давно Рыбалка раскритиковал экс-тренера "Динамо" Хацкевича: "Не слышал, чтобы он брал вину за поражения на себя".

Смотрите, как "Динамо" под руководством белоруса побеждало "Львов" незадолго до ухода из Киева:

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