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Хацкевич прокомментировал жеребьевку ЛЕ: "Сейчас скажу вам только, что форма у "Челси" синяя"

Сегодня, 18:30

Наставник киевлян считает шансы команд на выход в следующий раунд 50 на 50

Александр Хацкевич
Александр Хацкевич. Фото: AFP
Хацкевич прокомментировал жеребьевку ЛЕ: "Сейчас скажу вам только, что форма у "Челси" синяя" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/023/762/5c70237623fb7.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/023/762/5c70237623fb7.png Футбол Наставник киевлян считает шансы команд на выход в следующий раунд 50 на 50

Главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич прокомментировал итоги жеребьевки стадии 1/8 финала Лиги Европы. Напомним, киевлянам попался в соперники лондонский "Челси". Первый матч пройдет в Лондоне 7 марта, ответный – 14 марта в Киеве.

- Александр Николаевич, "Динамо" в 1/8 достался один из главных фаворитов текущего розыгрыша ЛЕ… Как оцените жребий? 

- Фавориты существуют только на бумаге, а в футбол играют живые люди. До начала игры шансы на успех у соперников всегда 50 на 50.

- Сейчас "Челси" чередует успешные матчи с провальными, имеет проблемы в АПЛ, Маурицио Сарри подвергается критике. Как оцените форму соперника?

- (улыбаясь) Сейчас скажу вам только, что форма у "Челси" синяя. До встречи с лондонцами мы проведем еще два матча чемпионата УПЛ, так что пока говорить об этом немного рано. Пока мы только знаем соперника.

- С точки зрения двухматчевой стратегии, ответная игра на своем поле будет для "Динамо" преимуществом?

- Ответ на этот вопрос я смогу вам дать только после завершения первой игры. 

- Вчерашний матч с "Олимпиакосом" собрал на трибунах рекордную для нынешнего сезона аудиторию. В игре с "Челси" команде также будет важна поддержка 12-го игрока?

- В первую очередь, хочу выразить огромную благодарность тем болельщикам, которые пришли вчера в десять часов вечера и морозную погоду нас поддержать. Как ребята говорили после финального свистка, некоторые из них впервые играли при таком количестве зрителей. Безусловно, эта поддержка была нам очень нужна. Рад, что мы своей игрой и результатом отблагодарили наших болельщиков, пришедших на матч.

- Уже через три дня "Динамо" предстоит провести домашний матч с "Зарей". В каком режиме команда будет готовиться к этой игре?

- Сейчас мы переходим на насыщенный матчами режим, когда будем играть, по сути, через три дня на четвертый. Этот режим нам хорошо знаком, сейчас главное – хорошо восстановиться после игры с "Олимпиакосом". Сейчас начинается соревновательный период, и, думаю, наша команда к нему готова.

Напомним, что в четверг футболисты "Динамо" на своем поле обыграли "Олимпиакос" в ответном поединке 1/16 финала Лиги Европы со счетом 1:0 и вышли в следующую стадию турнира. Первый поединок в Греции завершился вничью 2:2.

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Тег Лига Европы, Динамо Киев, Челси Лондон, Александр Хацкевич

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Источник:

Официальный сайт ФК "Динамо"

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