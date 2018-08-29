Хацкевич рассказал, что в "Динамо" не хотят ехать из-за уровня зарплат

"Динамо" в ответной игре раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов не смогло забить "Аяксу" ни одного гола: поединок завершился вничью 0:0. При этом гости имели множество моментов для взятия ворот, дважды киевлян спасали стойки ворот, несколько красивых сэйвов сделал голкипера Денис Бойко. После матча игру прокомментировал главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич.

- В чем причина, что бразильцы пока не играют?

- Они приехали с другого континента, там другой футбол. Даже в чемпионате Украины… Че Че играл с "Александрией" и "Черноморцем" и спрашивал у меня, все ли команды так играют в Украине – на своей половине поля и от обороны? Например, Кендзере и Вербичу потребовалось меньше времени на адаптацию. Бразильцам нужно больше. Они пока играют в романтический футбол – тот, которого нам не хватило сегодня.

- За счет чего "Динамо" планировало победить и почему в старте не вышел Русин?

- Когда напрягали фланг и доставляли мяч в штрафную. А когда назначили пенальти… побоялись дальше играть в том же темпе. Было много технического брака в передачах, старались быстрее избавляться от мяча. Почему Супряга в старте? Русин хорош больше в штрафной площадке, а мы играли больше за спину. Это мое решение.

- Надолго ли выпал Беседин и как вам игра Супряги?

- Он выпал минимум на две недели. А Супряга, как любой нападающий, зависим от команды. Он сначала создавал давление, а потом этого стало меньше.

- Команда выполнила вашу установку?

- Выполнили только в первые 15 минут. Когда были моменты, стандарты. Потом почти все развалилось, появилась неуверенность, технический брак. Не хватает игр в чемпионате Украины с таким прессингом, чтобы мы научились выходить из-под него. Это все опыт. Ребята играют вместе только 8 месяцев.

Да, могло случиться чудо, могли забить быстрый гол. Но не получилось, Вербич не попал, вратарь надежно сыграл. Тогда мог быть другой эмоциональный фон.

- Гармаш вместо Шепелева – эта замена себя оправдала? Вы сказали, что до Супряги не доходил мяч, но тогда почему бы его не поменять раньше?

- Я уже сказал – форвард зависим. Это претензия не к нему, мы не смогли использовать его скорость. Мы не могли доставить мяч до нападающего. Мы пытались, но они были неточными. И до Русина мяч тоже не доходил. А Денис более опытный игрок, мы надеялись на него и хладнокровность, но сделал пару ошибок и потерялся. Эта замена нас не усилила.

- Что с обороной – "Аякс" нанес 28 ударов? И что с трансферами – будут ли еще новые игроки?

- "Аякс" – атакующая команда, мы очень много им позволили. Теряли мяч на своей половине поляю Но благодаря Денису Бойко счет не изменился. По трансферам… мы ищем нападающего 3,5-4 месяца, голы забивают нападающие. Есть определенный потолок зарплат в клубе, и не все хотят ехать, так как не все запросы могут быть удовлетворены. Мы ищем нападающего на сейчас – перспективных ребят у нас предостаточно. У нас есть пара вариантов и время до закрытия трансферного окна еще есть. Посмотрим.