Хацкевич рассказал, отпустит ли игроков "Динамо" на избирательные участки
Киевляне готовятся к матчу с "Зарей", и тренер уже решил, как пригрузить футболистов в день выборов
Главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич рассказал, как команда готовится к матчу с "Зарей" 3 апреля, а также как его команда планирует провести 31 марта, воскресенье, когда в Украине пройдут выборы президента страны.
"В первую очередь, мы дали игрокам отдохнуть, – сказал Хацкевич. - У нас был тяжелый график игр, когда мы участвовали и в еврокубках, и в чемпионате. Кто-то провел за этот период десять матчей, кто-то меньше. В ближайшие дни мы определим, кто сейчас в каком состоянии. У нас будет и по две тренировки в день, на воскресенье запланирована двухсторонка".
Именно в этот день, на который у "Динамо" запланирована двухсторонка, в Украине будут выбирать президента страны.
"Безусловно, выборы президента страны - важное событие. У каждого игрока есть свое мнение, и время выразить свою позицию в бюллетенях у них тоже будет", – заявил Хацкевич.
Как сообщалось ранее, президент "Динамо" Игорь Суркис определился, отправлять ли Александра Хацкевича в отставку.
Также сообщалось, что венгерский защитник "Динамо" Тамаш Кадар не разговаривает с Хацкевичем.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Хацкевич рассказал, отпустит ли игроков "Динамо" на избирательные участки". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Получать миллион, сидя на "банке", или играть задешево: футболист "Динамо" сделал выбор
Полузащитник киевлян не готов на радикальное сокращение оклада – пусть даже это реанимирует его карьеру