Хацкевич рассказал, отпустит ли игроков "Динамо" на избирательные участки

Киевляне готовятся к матчу с "Зарей", и тренер уже решил, как пригрузить футболистов в день выборов

Хацкевич высказался о волеизъявлении "Динамо". Фото: AFP

Хацкевич рассказал, отпустит ли игроков "Динамо" на избирательные участки //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/ac3/66f/5c8ac366f0f80.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/ac3/66f/5c8ac366f0f80.png 2019-03-28T19:50:00+02:00 Футбол Киевляне готовятся к матчу с "Зарей", и тренер уже решил, как пригрузить футболистов в день выборов

Главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич рассказал, как команда готовится к матчу с "Зарей" 3 апреля, а также как его команда планирует провести 31 марта, воскресенье, когда в Украине пройдут выборы президента страны.

"В первую очередь, мы дали игрокам отдохнуть, – сказал Хацкевич. - У нас был тяжелый график игр, когда мы участвовали и в еврокубках, и в чемпионате. Кто-то провел за этот период десять матчей, кто-то меньше. В ближайшие дни мы определим, кто сейчас в каком состоянии. У нас будет и по две тренировки в день, на воскресенье запланирована двухсторонка".

Именно в этот день, на который у "Динамо" запланирована двухсторонка, в Украине будут выбирать президента страны.

"Безусловно, выборы президента страны - важное событие. У каждого игрока есть свое мнение, и время выразить свою позицию в бюллетенях у них тоже будет", – заявил Хацкевич.

Как сообщалось ранее, президент "Динамо" Игорь Суркис определился, отправлять ли Александра Хацкевича в отставку.

Также сообщалось, что венгерский защитник "Динамо" Тамаш Кадар не разговаривает с Хацкевичем.

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