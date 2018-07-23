Хацкевич: "Славия"? Так быстро информация не собирается"

23 Июля 2018, 14:30

Главный тренер "Динамо" – о сопернике в Лиге чемпионов

Александр Хацкевич
Александр Хацкевич

Главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич дал короткий комментарий после того, как стал известен соперник команды в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов. "Динамо" сыграет с пражской "Славией".

"Пока никакой информации по "Славии" у нас нет. На сборе мы играли с чемпионом Чехии, "Викторией" из Плзеня, которая произвела впечатление физически крепкой команды. Что-то другое пока сказать не могу – так быстро информация не собирается.

- Будете ли звонить Руслану Ротаню, который до перехода в "Динамо" в прошлом сезоне выступал именно за "Славию"?

- Любая информация из любых источников будет полезной для нас. Прежде всего нас будет интересовать кадровый потенциал соперника. Думаю, в ближайшее время соберем полную информацию о чешском клубе. Пока же у нас впереди старт чемпионата, что на данный момент более важно для нас.

Ранее мы сообщали, что в следующем сезоне Лиги чемпионов будут изменены критерии распределения призовых. Так, каждый участник группового этапа Лиги чемпионов заработает минимум 15 миллионов евро.
Лига чемпионов, Динамо Киев, Славия Прага

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Официальный сайт ФК "Динамо"

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