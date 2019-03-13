Хацкевич: "Три мяча – хорошее преимущество "Челси". Но в жизни и в футболе бывают чудеса"

Наставник киевлян заявил, что его команда будет идти в атаку и рисковать в ответном матче с "Челси"

Александр Хацкевич. Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Хацкевич: "Три мяча – хорошее преимущество "Челси". Но в жизни и в футболе бывают чудеса" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/92e/33b/5c892e33b827f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/92e/33b/5c892e33b827f.jpg 2019-03-13T18:23:00+02:00 Футбол Наставник киевлян заявил, что его команда будет идти в атаку и рисковать в ответном матче с "Челси"

Сегодня состоялась предматчевая пресс-конференция главного тренера киевского "Динамо" Александр Хацкевич накануне ответного матча 1/8 финала Лиги Европы против лондонского "Челси". Напомним, первая встреча неделю назад завершилась разгромной победой лондонцев со счетом 3:0. Ответная встреча пройдет 4 марта в Киеве на "Олимпийском".

- Что можете сказать о моральном состоянии и дух ваших игроков? И есть уже план на завтрашнюю игру?

- Да, план уже есть. Мы должны идти в атаку большими силами, рисковать. Конечно, три мяча – это хорошее преимущество соперника. Но в жизни и в футболе бывают чудеса. Мы надеемся не только на чудо, но и на то, что удастся забить быстрый мяч, а дальше игра сама подскажет, как нужно действовать.

- Кто завтра будет играть на левом фланге и в центре нападения?

- У нас ситуация не изменилась после матча с "Арсеналом ". Слева будет играть Сидклей, чего все ждут, ему нужно себя показывать с такими соперниками, как в минувшее воскресенье, а с такими, как "Челси". А впереди у нас есть джокер Гармаш.

- Завтра будете больше атаковать, чтобы забить как можно больше, или играть от обороны?

- Как я уже сказал, сам счет подсказывает нам, что нужно атаковать, при чем большими силами, но не забывать и об обороне. Игровая дисциплина должна присутствовать на поле и при атаке, и при защите.

- Как чувствуют себя Кендзера, Русин и Кадар?

- Томаш уже работает с нами в течение двух дней после игры с "Арсеналом ", а Русин еще с нами не тренировался. Кадар провел игру, но завтра посмотрим на его состояние. Шабанов очень хорошо его заменил. Кто именно выйдет завтра – решим, но больших изменений по сравнению с прошлой игрой чемпионата у нас не будет.

- Каково ваше мнение о прошедшем матче "Челси" с "Вулверхэмптоном" в английской Премьер Премьер-лиге?

- Я смотрел первый тайм во время разминки "Динамо" перед матчем с "Арсеналом". "Вулверхэмптон" очень хорошо оборонялся, и в первом тайме они почти не переходили на чужую половину поля. Второй тайм уже смотрел на следующий день. "Челси" имел заметное преимущество. То, что они забили на последних минутах, безусловно, заслуга соперника "Челси". Команда тоже находится достаточно высоко в чемпионате Англии. У них был свой план, они действовали компактно, мы тоже стараемся так делать. Интенсивность игры в Англии и в Украине разная. Высокая скорость не только передвижения, но и в принятии решений, в том, кто помогает страховать и тому подобное. До этого нам нужно быть готовыми.

- Как считаете, кто завтра стать моральным лидером команды?

- Им должно быть вся команда, а не один футболист. У нас есть как молодые, так и опытные игроки, и каждый из них на поле – лидер.

Напомним, что лидер атак киевлян Беньямин Вербич пропустит ответную встречу с "Челси". Словенец не играл в первом матче из-за перебора карточек, а вторую встречу пропустит по причине болезни.

Ранее мы писали, что форвард "Динамо" встречает день рождения на больничной койке. Франу Солю сделали операцию в Барселоне. "Динамо" он в этом сезоне уже не поможет.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Хацкевич: "Три мяча – хорошее преимущество "Челси". Но в жизни и в футболе бывают чудеса"". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Официальный сайт ФК "Динамо" Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.