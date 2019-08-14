Хацкевич уволен с поста главного тренера "Динамо"

Александр Хацкевич / Фото: AFP

Футбольный клуб "Динамо" прекратил сотрудничество с главным тренером Александром Хацкевичем, сообщается на официальном сайте киевлян. Вместе с ним уволен весь тренерский штаб первой команды. О том, кто будет работать с командой дальше, будет сообщено позже.

"Динамо" – "Брюгге": видео голов ответного матча квалификации ЛЧ

В ответном матче третьего раунда квалификации Лиги чемпионов киевское "Динамо" дома принимал бельгийский "Брюгге". Неделю назад киевляне проиграли со счетом 0:1. Таким образом в ответном матче команде Александра Хацкевича нужно было только побеждать. Мы вели онлайн Динамо – Брюгге на сайте "Сегодня".

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Напомним, после выездного поражения от "Брюгге" со счетом 0:1, в Киеве "Динамо" сыграло с бельгийцами в боевую ничью – 3:3. Таким образом, в заключительный этап квалификации ЛЧ прошел "Брюгге", а динамовцы продолжат выступления в групповом раунде Лиги Европы.

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Кстати, такого у "Динамо" еще не было: Хацкевич стал автором позорного антирекорда. Впервые в своей истории киевский клуб пропускает три Лиги чемпионов кряду.

Смотрите, как "Динамо" не смогло пройти в группу ЛЧ год назад:

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