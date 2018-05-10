Хацкевич: "Вратарь с таким опытом не имеет права пропускать такие мячи"

Тренер "Динамо" признал, что класс футболистов его команды ниже, чем у "Шахтера"

Главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич ответил на вопросы журналистов на пресс-конференции после финального поединка Кубка Украины против донецкого "Шахтера", в котором киевляне уступили со счетом 0:2. Смотрите обзор матча "Динамо" – "Шахтер" – 0:2. Видео голов финала Кубка Украины в Днепре.

- План на игру был больше контролировать мяч. "Шахтер" дал нам пространство, первые 20 минут все было нормально, а потом началась какая-то спешка, было много длинных передач. Хотя просили больше менять акцент атаки. Допускали необоснованные ошибки, начали сами отдавать мяч уже после минуты 20-й. Сказать, что "Шахтер" оказывал сильное давление на наши ворота – нет. У нас тоже было достаточно моментов, даже после пропущенных мячей. Но класс есть класс, нужно смотреть правде в глаза. Мы выбрали такое направление – тяжелый труд. Много ребят впервые участвовали в финале, они старались. То, что могли, они делали сегодня на футбольном поле. Конечно, и я, и команда расстроены, потому что это все-таки трофей, который нам тоже хотелось завоевать. Но что сделаешь? Ведь уровень мастерства команды соперника сегодня был выше, они свои моменты реализовали. Мы, к сожалению, свои моменты не реализовали.

- Назовите лучшего игрока матча, по Вашему мнению...

- Лучшего игрока, когда команда проигрывает, тяжело назвать в том плане, что никто так ярко себя не проявил. Я выделять никого не буду, мы проиграли все вместе.

- Прокомментируйте, пожалуйста, пропущенные мячи...

- Это говорит о классе. Мы бросаем аут, ошибка на чужой половине поля, быстрый переход у "Шахтера" получился. Там не было видно, кто кого не подстраховал. Понятно, что провал был. Насчет второго гола – Денис Бойко, вратарь с таким опытом, не имеет права пропускать такие мячи.

- Вам не показалось, что именно опытные игроки почему-то нервничали в начале матча, в частности Гармаш?

- Я с Вами в этом соглашусь. Денис первым начал отдавать длинные передачи, особенно в середине первого тайма, когда вроде и держали игру под контролем. Это класс футболиста, футболисты решают на футбольному поле. Мы можем говорить, что Денис Гармаш начал торопиться, Денис Бойко допустил ошибку, но все равно играет команда.

- Вы сказали о более высоком классе "Шахтера", но чем Вы тогда объясните три победы над "Шахтером" в нынешнем сезоне?

- В таких матчах с "Шахтером" играют до первого пропущенного мяча. Кто первым забивает – тот имеет преимущество. Нам пришлось после пропущенного мяча где-то больше раскрываться. "Шахтер" быстро переходит из обороны в атаку, квалифицированные футболисты в середине поля. Так что эта игра была тоже до первого пропущенного мяча.

- Можно ли сказать, что Вашу установку футболисты выполняли первые 20 минут?

- Не то что выполняли... Мы планировали, что "Шахтер" будет более активным. Они сами видели, что "Шахтер" не прессингует. Еще раз скажу, что футболисты решают на футбольном поле.

- В предыдущих матчах Вербич и Цыганков менялись флангами, но в этой игре ни разу не поменялись – почему?

- У нас не было такого и в предыдущих матчах. Может быть, после углового они какой-то эпизод доигрывали.

- В матче с "Мариуполем" Дерлис Гонсалес и Виктор Цыганков менялись...

- Там – да, после 25-й минуты мы поменяли флангами футболистов. А когда играют Вербич и Цыганков, мы флангами их не меняем.

- Как оцениваете игру команды в целом? Много ли было ошибок?

- За ошибки наказывают. У "Шахтера" тоже были ошибки, но мы их за это не наказали. Это еще раз говорит о классе футболистов. Да, хорошие, молодые ребята, но еще работать и работать в плане как ментальности, так и технического оснащения, тактического. Команда только три месяца вместе. Понятно, что будут и хорошие игры, и неудачные. Очень много было брака в простых ситуациях.

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