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Хацкевич выразил недовольство составом "Динамо": "Требуется усиление"

14 июля, 18:57

По словам главного тренера киевлян, вице-чемпионам Украины нужно приобрести игрока в линию атаки

Александр Хацкевич
Александр Хацкевич. Фото: Facebook

По результатам австрийского сбора "Динамо" главный тренер киевлян Александр Хацкевич заявил, что состав команды его в полной мере не удовлетворяет. Отметим, что на этом сборе "бело-синие" провели пять спаррингов, в которых лучшим бомбардиром стал словенский вингер Вербич (2 гола). Тогда как нападающие "Динамо" Соль и Беседин записали на свой счет лишь по одному мячу.

"Все-таки, хотелось бы еще, чтобы в атакующей линии появилась конкуренция, – заявил Александр Хацкевич. – Потому что существуют проблемы у того же Русина со спиной. Он не всегда может работать на максимальных своих усилиях со стопроцентной готовностью. Так что, в атаке мы нуждаемся в усилении".

При этом, напомним, ранее Хацкевич отказался от услуг героя молодежного ЧМ Супряги, чей дубль в финальном поединке с корейцами принес нашей "молодежке" титул чемпионов мира. Вместе с другим чемпионом мира Булецой Супряга отправился в аренду в "Днепр-1". 

"У Булецы и Супряги у нас было меньше игровой практики, в "Днепре" будут больше получать, – говорит главный тренер "Динамо". - То, что они чемпионы мира, это великолепно. Но жизнь продолжается. У нас и так достаточно молодая команда была в прошлом году. И сейчас еще омолодились бы. Надо уже в этом году, чтобы те молодые футболисты, которые есть, боролись и в чемпионате, и в Лиге чемпионов и в Кубке".

Как мы писали ранее, "Динамо" сыграло вничью против английских "пчел" в последнем матче австрийского сбора. При этом вратарь Бущан, отбив пенальти, спас киевлян от первого поражения в сезоне.

Также мы писали, что Мирон Маркевич назвал тройку лучших молодых футболистов Украины. В нее вошли два игрока из "Шахтера" и один - из "Динамо". "На молодежном чемпионат мира мне понравилась пара центральных защитников - Денис Попов и Валерий Бондарь. Это готовые игроки для основных составов своих команд. Понравился также Даниил Cикан. По моему мнению, он - будущее украинского футбола", - заявил Маркевич.

Смотрите, как "Динамо" весной играло с "Челси" в Лиге Европы

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Тег Динамо Киев, Александр Хацкевич

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Источник:

Официальный сайт ФК "Динамо"

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