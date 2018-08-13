Хацкевич: "Завтра нужно будет жалить соперника в атаке. Как осы в Праге"

Главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич пообщался с журналистами накануне ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против пражской "Славии". Напомним, первый матч "Славия" – "Динамо" в Чехии завершился ничьей 1:1 – на гол Вербича хозяева ответили результативным ударом с пенальти Гушбауэра на 94-й минуте встречи.

- "Динамо" неплохо усилилось, но новичков в стартовом составе мы почти не видим.

- К нам пришли квалифицированные футболисты, но они пришли из другой страны и чемпионата. Им нужно время на адаптацию и понимания наших принципов, по которым мы играем. У нас немного другой футбол. Используем их, когда они будут готовы. Можно и вознести футболистов, а можно и прибить. Игрокам из Бразилии нужно время.

- Все ли игроки в строю? В частности, Пиварич и Шапаренко.

- У нас 20 полевых футболистов. Пиварич и Шапаренко в общей группе и готовятся к завтрашней игре.

- В Праге команды атаковали осы. Какой ответ мы готовим?

- Ос я тоже прочувствовал на себе. Завтра нам тоже нужно будет жалить соперника в атаке и быть более агрессивными. Как осы на футбольном поле в Праге.

- Как изменится игра "Динамо" по сравнению с первым матчем?

- Каждая игра – это новая история. Беседин сказал, что у "Славии" будет играть другой нападающий. Не знаю, может у него есть личные контакты (улыбается). Игра начинается с 0:0. Не будет игры на сохранение счета с преимущество забитого мяча на чужом поле. Это должно отойти на второй план. Будем строить игру по-другому. Завтра увидите.

- Какие выводы вы сделали после первого матча? Кого из защитников вы можете выделить?

- У них достаточно мощная центральная зона плюс активные фланги в атаке. Нужно уделить внимание двум центральным защитникам при стандартных положениях.

- 20 лет назад "Динамо" прошло чешский клуб в квалификации и вышло в полуфинал Лиги чемпионов. Какие задачи стоят в этом сезоне?

- 20 лет назад это была игра за выход в групповой турнир. Завтра нам нужно пройти "Славию". Наша задача – попадание в основную часть Лиги чемпионов.

- Сегодня журналисты не увидят даже 15-ти минут открытой тренировки. Это означает, что вы очень тщательно готовитесь к тому, что матч будет длиться больше 90 минут?

- Все может произойти. Подготовка у нас не меняется. Игроки самостоятельно пробивают пенальти и отрабатывают стандартные положения.

- Вы поиграли под руководством Лобановского. Используете его наработки?

- Мне повезло, что я играл в той команде под руководством Лобановского. Это лучший тренер, с которым мне доводилось работать. Какие-то моменты я использую в своей работе. Но футбол движется дальше. Это была большая школа для меня, как футболиста, и помогает мне в работе тренера.

Напомним, что на днях "Динамо" объявило о подписании контракта с нападающим Владиславом Супрягой- героем Евро-2018 среди 19-летних. Против "Славии" он сыграть не сможет, так как не заявлен на этот раунд еврокубков.