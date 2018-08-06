Хацкевич: "Завтрашнюю игру я не пропущу, буду присутствовать на ней"

Наставник киевлян признался, что для "Динамо" значит выход в групповой этап Лиги чемпионов

Главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич ответил на вопросы журналистов перед первым поединком третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с "Славией", который состоится уже завтра, 7 августа. Накануне делегация киевского "Динамо" отправилась в Прагу.

Вместе с Хацкевичем на пресс-конференции присутствовал капитан команды Сергей Сидорчук. Он с юмором ответил на вопрос о высокорослых игроках "Славии".

- Вы чувствуете себя фаворитом в этой игре, и какой результат сочтете удовлетворительным?

- Перед каждой игрой, особенно, когда противостояние состоит из двух матчей, шансы команд всегда 50% на 50%.

- Устроит вас и в дальнейшем побеждать со счетом 1: 0?

- В первую очередь, это свидетельство надежной игры команды в обороне. В тех играх, которые состоялись, одного мяча нам хватило для победы. Как сложится игра завтра, я не могу вам сказать. Это лишь первый поединок.

- На международной арене из украинских команд ярче проявляет себя "Шахтер". Важно для вас подвинуть дончан из этих позиций?

- "Шахтер" больше не украинская команда, а бразильская. Посмотрите по статистике, кто в них забивает больше мячей, в основном, это делают бразильцы. Для "Динамо" участие в Лиге чемпионов – это престиж клуба и страны, мы очень хотим попасть в групповой этап, пожалуй, и "Славия" ставит такую же задачу.

- Двадцать лет назад вы пропустили матч в Праге из-за того, что отреагировали на провокацию соперника в домашнем матче. Обсуждаете с подопечными возможные провокации и реакции на них?

- Не знаю, дошли бы мы тогда в полуфинал Лиги чемпионов, если бы не было той провокации (улыбается). Видимо, тот случай пошел на пользу. Конечно, я подвел команду, но самое главное, что здесь, в Праге она тогда достигла результата. Завтрашнюю игру я не пропущу, буду присутствовать на ней. Футбол – контактный вид спорта. К игре больше внимания и со стороны судей, и четвертый арбитр очень помогает главному. Нужно вести борьбу, но делать это чисто.

- Какой игры вы ждете завтра от "Славии"?

- "Славия" исповедует не только силовой футбол, у них есть и креативные футболисты. Все зависит от ситуации, на каком участке поля. У нас есть план на игру, о котором мы подробнее расскажем футболистам уже завтра. Мы отталкиваемся от своей игры.

- Правда ли, что "Динамо" подписало Супрягу?

- Это только слухи. Такой информации у меня нет.

Напомним, что в аэропорту корреспонденту "Сегодня" удалось пообщаться с нападающим Артемом Бесединым: "Задача "Динамо" на Лигу чемпионов? Попасть в группу и выйти из нее"