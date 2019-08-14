Хацкевича сменит испанец: "Динамо" определилось с временным главным тренером – СМИ

Висенте Гомес / Фото: Dynamo.kiev.ua

Бывший ассистент Александра Хацкевича испанский специалист Висенте Гомес продолжит работу в "Динамо", сообщает FC Dynamo Nation. По информации источника, если поиски нового главного тренера киевлян затянутся, то именно Гомес будет готовить команду. Отметим, что время у киевлян имеется. Ближайший матч "Динамо" проведет аж 24 августа против "Олимпика" в пятом туре УПЛ, потому как поединок 4-го тура против "Мариуполя" перенесен на сентябрь.

Ранее появилась информация, что из "Динамо" уходит все же не весь штаб Хацкевича. Намерены оставить Висенте Гомеса. Изначально это было воспринято, как некая подготовка к возможному камбеку в Киев Сергея Реброва, человеком которого является Висенте Гомес. Вместе они ранее работали не только в украинской столице, но и в "Аль-Ахли".

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Отметим, что Висенте Гомесу – 47 лет. Он родом из Бильбао. Свою тренерскую практику Висенте Гомес начал в "Атлетике" в 2000 году. А последним местом его работы перед июньским возвращением в "Динамо" был московский "Спартак".

Как мы писали ранее, Юрий Вернидуб, которого прочат в преемники Александра Хацкевича, жестко проехался по игре "Динамо". "Игра "Динамо" в обороне – это катастрофа", – прокомментировал экс-тренер "Зари" матч киевлян с "Брюгге" (3:3), который привел к вылету украинской команды из Лиги чемпионов и отставке Хацкевича.

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