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Хацкевичу берут поляка из клуба, с фанами которого враждуют ультрас киевского "Динамо"

Сегодня, 12:32

Киевское "Динамо" может подписать центрального защитника "Легии". Ветеску оценивают в 1,5 млн евро

Матеуш Ветеска
Матеуш Ветеска.
Хацкевичу берут поляка из клуба, с фанами которого враждуют ультрас киевского "Динамо" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/d27/50e/5c6d2750eeed2.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/d27/50e/5c6d2750eeed2.png Футбол Киевское "Динамо" может подписать центрального защитника "Легии". Ветеску оценивают в 1,5 млн евро

Киевское "Динамо" проявляет активный интерес к центральному защитнику варшавской "Легии" Матеушу Ветеске, сообщает Onet.pl. Киевляне сделали конкретное предложение по трансферу 22-летнего игрока, но пока тем не менее еще хотели бы присмотреться к нему в деле. Однако с этим возникли некоторые проблемы, так как в первых трех официальных матчах "Легии" в этом году Ветеска на поле не появлялся.

Поговаривают, что "Динамо" готово приобрести футболиста, более того, гарантировать ему больше игровой практики, чем он имеет сейчас в Польше. Напомним, что трансферное окно в Украине закрывается 1 марта, поэтому у киевлян еще есть время на оформление этого перехода. Авторитетный ресурс Transfermarkt оценивает Ветеску в 1,5 млн евро.

Ветеска является воспитанником "Легии", за первую команду которой дебютировал еще в 2014 году. В нынешнем сезоне провел за "армейцев" 24 матча во всех турнирах. Выступал за различные юношеские сборные Польши, а ныне защищает цвета молодежной команды.

Ветеска – универсал, способен сыграть как в центре защиты, так и на правом фланге, а также на позиции опорного полузащитника. Его рост – 188 см, вес – 77 кг.

Напомним, в киевском "Динамо" уже выступает один польский защитник – Томаш Кендзера. 

Отметим, что у ультрас "Динамо" весьма недружелюбные отношения с ультрас варшавской "Легии", за которую сейчас играет потенциальный новичок киевлян. Три с половиной года назад фаны этих клубов устроили массовое побоище в столице Украины, в ход шли камни, бутылки, петарды. У ультрас видели ножи. По словам фанов "Динамо", причиной конфликта стало недостойное поведение болельщиков "Легии" во время футбольного матча между Польшей и Украиной. "Они жгут шарфики сборной Украины, еще кричат, что Львов и Луцк — польские города".

Напомним, ранее украинского футболиста в Польше обозвали "бандеровцем".

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Тег футбол, Лига Европы, Динамо Киев

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