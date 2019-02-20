Хацкевичу берут поляка из клуба, с фанами которого враждуют ультрас киевского "Динамо"
Киевское "Динамо" может подписать центрального защитника "Легии". Ветеску оценивают в 1,5 млн евро
Киевское "Динамо" проявляет активный интерес к центральному защитнику варшавской "Легии" Матеушу Ветеске, сообщает Onet.pl. Киевляне сделали конкретное предложение по трансферу 22-летнего игрока, но пока тем не менее еще хотели бы присмотреться к нему в деле. Однако с этим возникли некоторые проблемы, так как в первых трех официальных матчах "Легии" в этом году Ветеска на поле не появлялся.
Поговаривают, что "Динамо" готово приобрести футболиста, более того, гарантировать ему больше игровой практики, чем он имеет сейчас в Польше. Напомним, что трансферное окно в Украине закрывается 1 марта, поэтому у киевлян еще есть время на оформление этого перехода. Авторитетный ресурс Transfermarkt оценивает Ветеску в 1,5 млн евро.
Ветеска является воспитанником "Легии", за первую команду которой дебютировал еще в 2014 году. В нынешнем сезоне провел за "армейцев" 24 матча во всех турнирах. Выступал за различные юношеские сборные Польши, а ныне защищает цвета молодежной команды.
Ветеска – универсал, способен сыграть как в центре защиты, так и на правом фланге, а также на позиции опорного полузащитника. Его рост – 188 см, вес – 77 кг.
Напомним, в киевском "Динамо" уже выступает один польский защитник – Томаш Кендзера.
Отметим, что у ультрас "Динамо" весьма недружелюбные отношения с ультрас варшавской "Легии", за которую сейчас играет потенциальный новичок киевлян. Три с половиной года назад фаны этих клубов устроили массовое побоище в столице Украины, в ход шли камни, бутылки, петарды. У ультрас видели ножи. По словам фанов "Динамо", причиной конфликта стало недостойное поведение болельщиков "Легии" во время футбольного матча между Польшей и Украиной. "Они жгут шарфики сборной Украины, еще кричат, что Львов и Луцк — польские города".
Напомним, ранее украинского футболиста в Польше обозвали "бандеровцем".
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