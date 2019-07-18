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Хацкевичу не нужен: "Динамо" не включило лучшего нападающего в заявку на новый сезон

18 июля, 18:05

Назарий Русин может продолжить карьеру в "Карпатах"

Назарий Русин
Назарий Русин. Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Киевское "Динамо" не заявило своего лучшего нападающего прошлого сезона Назария Русина для участия в новом чемпионате Украины. 20-летний нападающий в прошлом сезоне провел 24 матча во всех турнирах (хотя отыграл всего 988 минут), забил 5 мячей и сделал 1 результативную передачу. Он стал лучшим среди всех представители своего амплуа – у Артема Беседина три гола в 18 матчах (1 364 минуты), а у Франа Соля – два в четырех (296 минут). Удивительно, что Александр Хацкевич отказался от нападающего в тот момент, когда травмировался Фран Соль.

Красивый гол Назария Русина в матче против "Олимпика":

Ранее в СМИ появилась информация, что Динамо отправит Русина в аренду во львовские "Карпаты". Львовяне намерены арендовать нападающего до конца сезона.

Также вне заявки на сезон оказались голкипер Владимир Маханьков, защитники Никита Кравченко и Сидклей. Бразилец пропустил предсезонный сбор команды в Австрии. Скорее всего, до закрытия трансферного окна бразилец Сидклей вернется на родину.

Ранее мы писали, что "Динамо" готовится к поединку против "Шахтера" в Киеве. Киевляне провели подготовку к матчу за Суперкубок Украины.

Кстати, "Динамо" отказалось продать вратаря двум европейским клубам. Киевляне обещают своему вратарю конкуренцию с Денисом Бойко.

Также добавим, что Вячеслав Заховайло рассказал, как изменится игра вице-чемпионов Украины с приходом Караваева и Кадири. Известный агент предрекает убойные изменения в игре "Динамо".

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Тег футбол, чемпионат Украины, Динамо Киев, Сидклей, Назарий Русин

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Сегодня|Спорт

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