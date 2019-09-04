Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,3
27,67

"Халл Сити" раскрыл детали тяжелой болезни своего игрока, не игравшего больше года

4 сентября, 22:44

Клуб просит болельщиков и средства массовой информации проявить уважение к личной жизни Ангуса

Ангус Макдональд. Фото: hullcitytigers.com

Ангус Макдональд. Фото: hullcitytigers.com

У защитника "Халл Сити" Ангуса Макдональда диагностирован рак кишечника, сообщается на официальном сайте клуба. В прошлом сезоне футболист провел лишь три матча, а в этом ни разу не появлялся на поле. В последний раз он выходил на поле 28 августа 2018 года.

"Халл Сити" с грустью сообщает, что у Ангуса Макдональда диагностирован рак кишечника на ранней стадии.

Реклама

Ангус продемонстрировал большую силу характера своей реакцией на эту новость. Вся семья "тигров" объединилась, чтобы продемонстрировать свою любовь Ангусу и поддержать его в процессе выздоровления. Его физическое и психологическое состояние – наш приоритет номер один на данный момент.

Клуб любезно просит болельщиков и средства массовой информации проявить уважение к личной жизни Ангуса и его семьи в этот нелегкий период времени. Дальнейшие новости о состоянии здоровья футболиста будут сообщаться клубом", – сказано в заявлении "Халл Сити".

В тренде
Климкин объяснил, почему на самом деле "формулы Штайнмайера" не существует
Франк-Вальтер Штайнмайер

Ранее мы писали, что 9-летняя дочь экс-тренера сборной Испании Луиса Энрике умерла от рака. Девочка пять месяцев боролась с остеосаркомой, но не смогла побороть недуг.

Ранее мы писали, что 20-летний футболист покончил с собой из-за постоянных травм. Несколько лет назад Джоэл Дарлингтон проходил просмотр в "Манчестер Юнайтед".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

рак чемпионат Англии Халл Сити

Источник: Championat.ru

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Онлайн-таблица трансферов чемпионата Украины
Онлайн-таблица трансферов чемпионата УкраиныФутбол
Дебют Михайличенко у руля
Дебют Михайличенко у руля "Динамо" и дерби Донбасса: все результаты матчей пятого тура УПЛЧУ по футболу
"Заря" – "Динамо": онлайн центрального матча 6-го тура украинской Премьер-лигиЧУ по футболу
Хацкевич может снова возглавить
Хацкевич может снова возглавить "Динамо": стали известны варианты будущего белорусаЧУ по футболу
Михайличенко довел
Михайличенко довел "Динамо" до минус 10 от "Шахтера": все результаты шестого тура УПЛЧУ по футболу
Умер Александр Жураховский: в соцсетях разгорелись споры о последних днях жизни комментатора
Умер Александр Жураховский: в соцсетях разгорелись споры о последних днях жизни комментатораФутбол

Новости партнеров

Loading...