"Халл Сити" раскрыл детали тяжелой болезни своего игрока, не игравшего больше года

Ангус Макдональд. Фото: hullcitytigers.com

У защитника "Халл Сити" Ангуса Макдональда диагностирован рак кишечника, сообщается на официальном сайте клуба. В прошлом сезоне футболист провел лишь три матча, а в этом ни разу не появлялся на поле. В последний раз он выходил на поле 28 августа 2018 года.

"Халл Сити" с грустью сообщает, что у Ангуса Макдональда диагностирован рак кишечника на ранней стадии.

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Ангус продемонстрировал большую силу характера своей реакцией на эту новость. Вся семья "тигров" объединилась, чтобы продемонстрировать свою любовь Ангусу и поддержать его в процессе выздоровления. Его физическое и психологическое состояние – наш приоритет номер один на данный момент.

Клуб любезно просит болельщиков и средства массовой информации проявить уважение к личной жизни Ангуса и его семьи в этот нелегкий период времени. Дальнейшие новости о состоянии здоровья футболиста будут сообщаться клубом", – сказано в заявлении "Халл Сити".

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