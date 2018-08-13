Хамес Родригес стал самым титулованным колумбийским футболистом в истории

Сегодня, 17:19

Полузащиник выиграл Суперкубок Германии, хоть и не принимал участия в матче

Хамес Родригес. Фото AFP
Хамес Родригес. Фото AFP

Полузащитник мюнхенской "Баварии" Хамес Родригес выиграл свой 20-й титул в карьере и обошел по этому показателю своего соотечественника Ивана Кордобу. Хамес вместе с "Баварией" стал обладателем Суперкубка Германии, обыграв "Айнтрахт" со счетом 5:0, хотя сам участия в матче не принимал, однако был в заявке. Этот трофей стал для хавбека 20-м в карьере.

Стоит отметить, что наиболее значимыми достижениями Хамеса являются два выигрыша Лиги чемпионов с "Реалом", а также звание лучшего бомбардира на ЧМ-2018.

Напомним, что 27-летний колумбиец в своей клубной карьере играл за 5 клубов – "Энвигадо" (Колумбия), "Банфилд" (Аргентина), "Порту" Португалия, "Реал" (Испания) и "Баварию" (Германия), за которую хавбек сейчас играет на правах аренды.

Ранее мы сообщали, что Лионель Месси стал самым титулованным игроком в истории "Барселоны". Аргентинец превзошел статистику Андреса Иньесты, который этим летом перебрался в Японию.

Ранее мы писали, что Лионель Месси возглавил рейтинг полезных игроков сезона-2017/18 в топ-5 лигах по версии исследовательского центра CIES Football Observatory. Отмечается, что в список вошли футболисты, сыгравшие не менее 1800 минут в пяти лучших лигах (1440 минут – в немецкой Бундеслиге) и продемонстрировавшие лучшую производительность.
футбол, суперкубок, Бавария, Хамес Родригес

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