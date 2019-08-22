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Хапуга: сотрудник "ПСЖ" оскорбил Неймара

22 августа, 13:29

Футболисту не очень рады в клубе

Неймар

Неймар / Фото: AFP

Между нападающим французского "Пари Сен-Жермен" Неймаром и сотрудником клуба произошел конфликт. Когда бразильский футболист направлялся к клубному кару, чтобы поехать к игровому полю, где должна была состояться тренировка, сотрудник "ПСЖ" несколько раз подряд назвал 27-летнего форварда хапугой.

В данный момент Неймар находится в нестабильном положении, так как намерен покинуть французский клуб и вернуться в каталонскую "Барселону", цвета которой защищал с 2013-го по 2017 год. Однако между "ПСЖ" и "сине-гранатовыми" натянутые отношения, что мешает добиться согласия в переговорах с футболистом.

За нападающего "ПСЖ" отдали в 2017 году рекордные 222 миллиона евро, что сделало его самым дорогостоящим игроком в истории футбола.

Как мы писали ранее, экс-игрок "Барселоны" призвал фанатов дать второй шанс Неймару. Бывший полузащитник каталонцев Йорди Кройф считает, что болельщики "блаугранас" должны простить бразильского футболиста за то, что он в свое время покинул клуб, и поддержать его в случае камбека.

Смотрите, как Неймар забивает за "ПСЖ":

Приобретение недвижимости на Кипре может говорить о возобновлении переговоров "ПСЖ" и "Барселоны" о трансфере Неймара в испанский клуб. Став киприотом, Неймар не будет подпадать в "Барселоне" под лимит для футболистов не из стран ЕС, существующий в испанском чемпионате.

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Барселона псж Неймар

Источник: sport.es

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