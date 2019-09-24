Харьков проиграл борьбу за Суперкубок УЕФА

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УЕФА огласил место проведения матча за Суперкубок УЕФА 2021 года. Право провести поединок доверили Белфасту, Северная Ирландия. Поединок пройдет на стадионе "Виндзор Парк". Напомним, что заявку на проведение матча за Суперкубок УЕФА подавал Харьков, но в итоге стадион "Металлист" проиграл борьбу за еврокубок.

Ранее мы писали, что бывший дом Коноплянки примет финал Лиги Европы в 2021 году. В УЕФА приняли решение доверить матч домашней арене "Севильи". Финал нынешнего розыгрыша Лиги Европы УЕФА состоится 27 мая в Гданьске.

Также сегодня определились три следующих хозяева финальных матчей Лиги чемпионов. УЕФА доверил финал Лиги чемпионов 2021 года стадиону, на строительстве которого разворовали миллиарды рублей. Также главные матчи еврокубков пройдут в Мюнхене и Лондоне.

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Кроме этого УЕФА изменил регламент Лиги наций. Теперь в первых трех дивизионах будут выступать по 16 команд. Украина в следующем розыгрыше стартует в элитном дивизионе. Состав групп в каждой лиге станет известен 3 марта 2020 года по итогам жеребьевки в Амстердаме.

Смотрите, как "Ливерпуль" обыграл "Челси" в матче за Суперкубок УЕФА-2019:

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