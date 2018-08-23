"Харьков всегда в моем сердце": игроки "Шахтера" поздравили харьковчан с днем города

Футболисты донецкого "Шахтера" записали поздравительное видео для харьковчан. Сегодня Харьков отмечает 364-летие со дня своего основания.

В съемках приняли участие защитники Николай Матвиенко и Сергей Кривцов, а также хавбеки Виктор Коваленко и Марлос. Для последнего Харьков имеет особое значение. Натурализованный бразилец долгое время защищал цвета "Металлиста".

"В свое время этот город меня отлично принял, сейчас принимает "Шахтер". Этот город всегда будет очень важен для нас, Харьков всегда в моем сердце. Очень горжусь, что мы выступаем здесь, в этой великолепной атмосфере", – отметил Марлос.

Напомним, "горняки" проводят свои домашние матчи в Харькове с начала 2017-го года. В минувшем сезоне Слобожанщина впервые принимала матчи группового этапа и раунда плей-офф Лиги чемпионов.

Ранее мы писали, что в Мариуполе на площадке "Давай, играй!" состоялась первая футбольная тренировка для детей с ограниченными возможностями. Мероприятие организовано некоммерческим фондом ФК "Шахтер" Shakhtar Social. В группу, сформированную из 14 воспитанников городского центра "Поверь в себя", вошли дети с особенностями ментального развития. Занятие продолжительностью 45 минут включало индивидуальные упражнения с мячом, специализированные игры и задания.