Харьковчане смогут сфотографироваться с Кубком Украины, завоеванным "Шахтером"

Трофей будет стоять в клубном фан-шопе "Шахтера" на стадионе "Металлист" с 10:00 утра в воскресенье

В воскресенье, 13 мая, перед матчем "Шахтер" – "Верес" в клубном Fan Shop "горняков" на стадионе "Металлист" в Харькове будет выставлен трофей Кубка Украины, который "Шахтер" завоевал 9 мая. Каждый болельщик сможет сделать фото с Кубком в день матча с 10:00. Поединок "Шахтер" – "Верес" запланирован на 19:30 воскресенья.

Напомним, что в случае победы над "Вересом", команда Паулу Фонсеки гарантирует себе досрочное чемпионство вне зависимости от результата параллельного матча "Заря" – "Динамо".

На данный момент, за два тура до финиша чемпионата, в активе "Шахтера" 72 очка. У идущего на втором месте "Динамо" – 67 очков.

Ранее в среду, 9 мая, в Днепре "Шахтер" обыграл "Динамо" со счетом 2:0 в финале Кубка Украины и завоевал первый трофей в 2018 году.

Кстати, теперь на счету "Шахтера" 12 побед в Кубке Украины, тогда как у "Динамо" – 11. Таким образом, "горняки" стали самым успешным клубом в истории Кубка Украины.

Напомним, что в последнем, 32 туре чемпионата Украины, "Динамо" примет "Шахтер" на стадионе им.Лобановского. Может оказаться, что этот поединок не будет иметь турнирного значения.