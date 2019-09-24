Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,33
26,72

"Hasta la vista, Арнольд": Шварценеггеру вручили подарок, которому позавидует даже Месси

24 сентября, 14:19

Железный Арни побывал на церемонии ФИФА

Арнольд Шварценеггер

Арнольд Шварценеггер / Фото: Instagram

В Милане состоялась церемония награждения The Best FIFA Football Awards-2019, на которой были награждены лучшие футболисты минувшего сезона. Ранее мы писали, что ФИФА назвала лучшим футболистом года неудачника-аргентинца.

Среди всех знаменитостей события посетил и известный актер – Арнольд Шварценеггер. Арни не остался без подарка.

Реклама

Так, туринский Ювентус презентовал Шварценеггеру футболку со 101-м номером и автографами всех футболистов основной команды.

Фотография была подписана – "Hasta la vista, Арнольд". Таким образом, туринцы сделали отсылку к фильму "Терминатор-2", в котором Шварценеггер произнес культовой фразу "Hasta la vista, baby".

В тренде
Европу кинули: ФИФА назвала лучшим футболистом года неудачника-аргентинца
Лионель Месси

Также сообщалось, что лучшим тренером года стал очкарик, который хочет прожить до ста лет. В борьбе за престижное звание от ФИФА Юрген Клопп опередил двух своих коллег по английской Премьер-лиге. Позади остались тренер "Ман Сити" Хосеп Гвардиола и наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино. 

Смотрите, как Клопп выиграл Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА-2019

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

футбол Арнольд Шварценеггер Ювентус

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Битва в Харькове и фиаско Михайличенко: видео голов всех матчей седьмого тура УПЛ
Битва в Харькове и фиаско Михайличенко: видео голов всех матчей седьмого тура УПЛЧУ по футболу
"Реал" и "Барса" побеждают, Лунин скучает на скамейке: все результаты 4-го тура чемпионата ИспанииФутбол
Михайличенко подавал в отставку с поста главного тренера
Михайличенко подавал в отставку с поста главного тренера "Динамо"ЧУ по футболу
"Динамо" – "Мальме" 1:0 онлайн матча, в котором киевляне прервали серию без победФутбол
"Бавария" против "козлов" и "волки" после "Александрии": результаты 5-го тура БундеслигиФутбол
"Шальке" разбушевался без Коноплянки: все результаты четвертого тура чемпионата ГерманииФутбол

Новости партнеров

Loading...