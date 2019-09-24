"Hasta la vista, Арнольд": Шварценеггеру вручили подарок, которому позавидует даже Месси

Арнольд Шварценеггер / Фото: Instagram

В Милане состоялась церемония награждения The Best FIFA Football Awards-2019, на которой были награждены лучшие футболисты минувшего сезона. Ранее мы писали, что ФИФА назвала лучшим футболистом года неудачника-аргентинца.

Среди всех знаменитостей события посетил и известный актер – Арнольд Шварценеггер. Арни не остался без подарка.

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Так, туринский Ювентус презентовал Шварценеггеру футболку со 101-м номером и автографами всех футболистов основной команды.

Фотография была подписана – "Hasta la vista, Арнольд". Таким образом, туринцы сделали отсылку к фильму "Терминатор-2", в котором Шварценеггер произнес культовой фразу "Hasta la vista, baby".

Также сообщалось, что лучшим тренером года стал очкарик, который хочет прожить до ста лет. В борьбе за престижное звание от ФИФА Юрген Клопп опередил двух своих коллег по английской Премьер-лиге. Позади остались тренер "Ман Сити" Хосеп Гвардиола и наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино.

Смотрите, как Клопп выиграл Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА-2019

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