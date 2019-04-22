Хави снова забивает в Лиге чемпионов: эффектный удар со штрафного от легенды "Барселоны"
Испанский ветеран поразил ворота "Пахтакора" красивым ударом со штрафного
Катарский "Аль-Садд" в матче группового этапа Лиги чемпионов Азии встретился с узбекским "Пахтакором". Счет в игре на девятой минуте прямым ударом со штрафного открыл бывший полузащитник "Барселоны" Хави. Матч завершился победой команды испанца – 2:1.
"Аль-Садд" и "Пахтакор" выступают в группе D Лиги чемпионов Азии вместе с "Персеполисом" (Иран) и "Аль-Ахли" (Саудовская Аравия).
Хави почти всю свою карьеру провел в "Барселоне". Легендарный полузащитник защищал цвета каталонского клуба с 1998 по 2015 год. За это время воспитанник "блаугранас" восемь раз становился чемпионом Испании, трижды выигрывал Кубок и шесть раз – Суперкубок страны.
Четырежды Хави приводил "Барселону" к победе в Лиге чемпионов, и по два раза – в Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира.
В начале апреля Хави впервые в карьере стал чемпионом Катара. А его команда "Аль-Садд" завоевала 14-й титул в истории. В активе ветерана в нынешнем сезоне 12 матчей, два года и пять голевых передач. За "Аль-Садд" он выступает с 2015 года.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Хави снова забивает в Лиге чемпионов: эффектный удар со штрафного от легенды "Барселоны"". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Легенда "Барселоны" Хави стал чемпионом Катара
Испанский ветеран добавил в свою коллекцию еще один трофей
"Московский Месси", которому 14 лет, забил "Спартаку" в стиле Лобановского
Сергей Пиняев, за которым следит "Манчестер Юнайтед", отличился "сухим листом" за "Чертаново"
"Забили бы рано или поздно": обзор победы "Динамо" над "Мариуполем"
Взяв три очка на выезде, киевляне продолжили преследование "Шахтера" в чемпионской гонке
В пустые ворота: экс-форвард "Шахтера" и "Динамо" напомнил о себе голом в Первой лиге Турции
Александр Гладкий забил свой четвертый мяч после перехода в лагерь "синих молний"