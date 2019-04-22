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Хави снова забивает в Лиге чемпионов: эффектный удар со штрафного от легенды "Барселоны"

Сегодня, 22:23

Испанский ветеран поразил ворота "Пахтакора" красивым ударом со штрафного

Фото: Twitter

Катарский "Аль-Садд" в матче группового этапа Лиги чемпионов Азии встретился с узбекским "Пахтакором". Счет в игре на девятой минуте прямым ударом со штрафного открыл бывший полузащитник "Барселоны" Хави. Матч завершился победой команды испанца – 2:1.

"Аль-Садд" и "Пахтакор" выступают в группе D Лиги чемпионов Азии вместе с "Персеполисом" (Иран) и "Аль-Ахли" (Саудовская Аравия).

Хави почти всю свою карьеру провел в "Барселоне". Легендарный полузащитник защищал цвета каталонского клуба с 1998 по 2015 год. За это время воспитанник "блаугранас" восемь раз становился чемпионом Испании, трижды выигрывал Кубок и шесть раз – Суперкубок страны.

Четырежды Хави приводил "Барселону" к победе в Лиге чемпионов, и по два раза – в Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира.

В начале апреля Хави впервые в карьере стал чемпионом Катара. А его команда "Аль-Садд" завоевала 14-й титул в истории. В активе ветерана в нынешнем сезоне 12 матчей, два года и пять голевых передач. За "Аль-Садд" он выступает с 2015 года.

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Тег гол, Хави, Аль-Садд, Азиатская Лига чемпионов

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Источник:

Sport.ua

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