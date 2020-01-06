Хет-трик Роналду с хвостиком в матче с "Кальяри" вывел "Ювентус" в лидеры чемпионата Италии

Португальский нападающий в новом имидже забил и с игры, и с 11-метрового

КриРо отличается и на поле, и за его пределами / Фото: Reuters

В понедельник в итальянской Серии А проходят матчи 18-го тура. Начался он четырьмя встречами в воскресенье, а сегодня играют еще шесть поединков. Читайте прогноз, расписание и результаты 18-го тура чемпионата Италии.

Лидеры, "Интер" и "Ювентус", накануне имели одинаковое количество очков, но миланский клуб лидировал в таблице по дополнительным показателям. И вот туринская команда оторвалась от конкурента, по крайней мере на несколько часов. "Юве" разбил "Кальяри" со счетом 4:0.

Правда, гости под руководством опытного тренера Клаудио Раньери выстояли первый тайм. А вот после перерыва получили три гола от Криштиану Роналду и один – от аргентинца Гонсало Игуаина. К слову, португальский форвард вышел на матч с новой прической, сделав на голове хвостик. Первый гол он создал сам: перехватил мяч, обыграл вратаря и отправил снаряд в сетку.

На 67-й минуте КриРо реализовал пенальти за фол против боснийца Миралема Пьянича.

Реклама

Далее наконец-то забил кто-то другой: аргентинец Гонсало Игуаин огорчил гостей после передачи Роналдо на ход форварду.

В тренде 100 самых популярных украинских спортсменов: первый рейтинг 2020 года

А точку во встрече поставил главный ее герой, оформив хет-трик ударом под вратарем.

Также португалец был близок к забитому мячу головой, но сегодня не сложилось. Его команда на три очка оторвалась от "Интера", который свой матч в Неаполе начнет в 21:45.

Читайте, как болельщики "Лацио" оскорбляли Балотелли на расовой почве

Смотрите, как Роналду принес "Юве" победу над "Сампдорией" перед новогодней паузой

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама