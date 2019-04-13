"Хитрость" "Юве": туринцы проиграли в гостях, чтобы отпраздновать чемпионство дома

Неожиданное поражение от аутсайдера отсрочило завоевание туринцами титула

СПАЛ празднует победу над туринцами. Фото: AFP

Сенсация в футбольном чемпионате Италии. В городе Феррар местный клуб СПАЛ, плетущийся в хвосте Серии А, принимал лидера первенства "Ювентус". Туринцам достаточно было взять очко, чтобы досрочно стать чемпионами. Но их очередное скудетто откладывается, так как СПАЛ добыл волевую победу со счетом 2:1.

Туринцы открыли счет в первом тайме – в четвертом кряду матче за "Юве" отличился Мойзе Кин. Однако во втором тайме хозяева не только отыгрались, но и забили победный мяч.

Кин забил в четвертом кряду матче за "Юве". Фото AFP

Не исключено, впрочем, что "Ювентус" немного схитрил, проиграв в гостях с тем, чтобы отпраздновать чемпионство в родных стенах. На следующих выходных туринцы примут дома "Фиорентину". Напомним, на игру со СПАЛом главный тренер "Юве" даже не взял Криштиану Роналду, чтобы не рисковать здоровьем лидера.

Тем не менее в случае, если "Наполи" в воскресенье, 14 апреля, не сумеет на выезде обыграть "Кьево", "Ювентус" уже в этом туре станет досрочным чемпионом Италии.

СПАЛ - "Ювентус" – 2:1

Голы: Бонифаци, 49, Флоккари, 74 - Кин, 30

СПАЛ: Вивиано – Фарес, Викари, Сионек, Бонифаци – Мурджа, Скьяттарелла (Вальдифиори, 70), Миссироли, Лаццари – Петанья (Антенуччи, 89), Флоккари (Реджини, 90).

"Ювентус": Перин – Спинаццола, Иверу, Барцальи (Бернардески, 81), Де Шильо – Канселу, Кастанос (Николусси, 61), Бентанкур, Куадрадо – Кин (Мавидиди, 69), Дибала.

Напомним, ранее "Аякс" и "Ювентус" расписали ничью в первом четвертьфинале Лиги чемпионов, обменявшись голами в Амстердаме. Ответный матч команды сыграют в Турине 16 апреля.

Также сообщалось, что в Амстердаме арестовали более сотни агрессивных фанатов "Ювентуса". Болельщики из Италии с ножами и отвертками устроили беспорядки возле стадиона имени Йохана Кройффа.

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