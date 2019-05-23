Сделать стартовой
26,3
29,38
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости футбола

"Хочет срубить побольше денег": Сала жаловался на президента "Нанта" перед авиакатастрофой

23 мая, 12:59

Аргентинский футболист не хотел переходить в "Кардифф" и винил в трансфере владельца "Нанта"

Эмилиано Сала
Эмилиано Сала. Фото: AFP

Французское издание L’Equipe опубликовало переписку Эмилиано Салы со своим родственником незадолго до своей гибели, в которой футболист признается, что не хочет переходить в "Кардифф".

"Президент "Нанта" хочет меня продать. У него есть хорошее предложение из "Кардиффа". Мне предлагают перейти туда. Контракт хороший, но с футбольной точки зрения, он мне не нравится.

Такие вот дела. Они прямо настаивают на моем переходе. Хочется совместить и выгоду от контракта и удовольствие от футбола. Но, так получается не всегда.

Президент "Нанта" договорился о хорошей цене на меня. Он хочет срубить побольше денег от моего перехода, но меня никто не спрашивал, хочу ли я туда идти. Его интересуют только деньги.

Никто не интересуется моим состоянием. Это очень тяжело. Не пожелаю кому-то оказаться на моем месте", – написал Сала в сообщении WhatsApp.

Напомним, 28-летний Сала перешел в "Кардифф Сити" из "Нанта" в зимнее трансферное окно, став самым дорогим футболистом в истории британского клуба. Вечером 21 января форвард вылетел на частном самолете в Уэльс, но за час до запланированного прибытия воздушное судно пропало с радаров. Позже поисковая группа обнаружила на дне Ла-Манша самолет и тело, которое, как выяснилось позднее, принадлежало Сале.

Как сообщалось ранее, отец погибшего в авиакатастрофе Эмилиано Салы не перенес утраты и скончался спустя три месяца. Орасио Сала умер от инфаркта в своем доме в городе Прогресо аргентинской провинции Санта-Фе.

Также сообщалось, что "Кардифф Сити" не собирается ничего платить "Нанту" за Эмилиано Салу. Юристы валлийского клуба продолжают настаивать на том, что сделка с аргентинским футболистом не была официально зарегистрирована.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег чемпионат Франции, чемпионат Англии, Нант, кардифф, Эмилиано Сала

Вы сейчас просматриваете новость " "Хочет срубить побольше денег": Сала жаловался на президента "Нанта" перед авиакатастрофой". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Dynamo.kiev.ua

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Англии началась волна арестов из-за фото умершего Эмилиано Салы

30 апреля, 13:08

Полиция взялась за британцев, распространяющих в соцсетях кадры с телом аргентинского футболиста

Не перенес утраты: отец погибшего в авиакатастрофе футболиста скончался спустя три месяца

26 апреля, 15:00

Эмилиано Сала потерпел авиакатастрофу над Ла-Маншем

Скандал в АПЛ: Мохамеда Салаха сравнили с прыгуном-геем

22 апреля, 14:11

В английской Премьер-лиге вспыхнули страсти вокруг артистизма звездного футболиста "Ливерпуля"

Клуб "Кардифф" сообщил ФИФА, что не будет платить за погибшего футболиста

16 апреля, 11:54

Эмилиано Сала зимой перешел из "Нанта" в валлийский клуб, но погиб по дороге в Уэльс

Сарри послали, а его команда "включила" волю: обзор победы "Челси" над "Кардиффом"

31 марта, 20:08

После взбучки от фанатов обидчики "Динамо" выдали невероятную концовку в поединке АПЛ

"Пилот был дальтоником": названа причина гибели футболиста Эмилиано Салы

30 марта, 15:10

Дэвид Ибботсон, управлявший самолетом с аргентинским форвардом на борту, не имел права летать ночью

Пока, столица: Наталья Могилевская переехала жить в Харьков

Обожаю ее. Влад Яма поделился нежным фото с супругой

В Украине запретили популярное обезболивающее

Алекс Родригес и Джей Ло (в крошечном бикини) отдыхают на пляже

Злата Огневич вышла замуж? Певица показала свадебное фото

Почему нельзя кипятить воду дважды?

8 фраз, которые бросает мужчина, у которого остыли чувства

Невеста Каменских показала, как готовится к предстоящей свадьбе

Зеленский назвал причины роспуска Рады

Механические или электронные: как выбрать тонометр?

Савченко на инаугурации Зеленского удивила нарядом

Смерть Юрия Гагарина рассекретили. На самом деле его убили?

Ничья перед концертом: обзор матча "Шахтер" – "Динамо"

Вчера, 09:02

Цыганков и Тете забили голы, а Шабанов и Хочолава получили по красной карточке

Два гола и два удаления: "Шахтер" и "Динамо" сыграли последнее дерби в сезоне

22 мая, 21:34

После поединка "Шахтер" устроил чемпионский концерт для болельщиков

Битва Россия – США и матч финнов со шведами: где смотреть матчи 1/4 финала хоккейного ЧМ

22 мая, 17:02

Все четвертьфинальные поединки чемпионата мира по хоккею пройдут в четверг, 23 мая

Предпрощальный матч Хацкевича и уникальный выход "горняков": все фишки игры "Шахтер" – "Динамо"

22 мая, 09:20

Дончане впервые сыграют в статусе топ-клуба независимости, а для коуча киевлян это классико может стать последним

Умер легендарный гонщик Формулы-1 Ники Лауда

21 мая, 10:11

Австриец долго боролся с болезнями, которые были следствием аварии во время гонок

Вот так смелость! 70-летняя Алла Пугачева надела прозрачную юбку

7 самых красивых взрослых дочерей российских звезд

Бразильский Халк вызвал на бой иранского Халка
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь