"Хочет срубить побольше денег": Сала жаловался на президента "Нанта" перед авиакатастрофой
Аргентинский футболист не хотел переходить в "Кардифф" и винил в трансфере владельца "Нанта"
Французское издание L’Equipe опубликовало переписку Эмилиано Салы со своим родственником незадолго до своей гибели, в которой футболист признается, что не хочет переходить в "Кардифф".
"Президент "Нанта" хочет меня продать. У него есть хорошее предложение из "Кардиффа". Мне предлагают перейти туда. Контракт хороший, но с футбольной точки зрения, он мне не нравится.
Такие вот дела. Они прямо настаивают на моем переходе. Хочется совместить и выгоду от контракта и удовольствие от футбола. Но, так получается не всегда.
Президент "Нанта" договорился о хорошей цене на меня. Он хочет срубить побольше денег от моего перехода, но меня никто не спрашивал, хочу ли я туда идти. Его интересуют только деньги.
Никто не интересуется моим состоянием. Это очень тяжело. Не пожелаю кому-то оказаться на моем месте", – написал Сала в сообщении WhatsApp.
Напомним, 28-летний Сала перешел в "Кардифф Сити" из "Нанта" в зимнее трансферное окно, став самым дорогим футболистом в истории британского клуба. Вечером 21 января форвард вылетел на частном самолете в Уэльс, но за час до запланированного прибытия воздушное судно пропало с радаров. Позже поисковая группа обнаружила на дне Ла-Манша самолет и тело, которое, как выяснилось позднее, принадлежало Сале.
Как сообщалось ранее, отец погибшего в авиакатастрофе Эмилиано Салы не перенес утраты и скончался спустя три месяца. Орасио Сала умер от инфаркта в своем доме в городе Прогресо аргентинской провинции Санта-Фе.
Также сообщалось, что "Кардифф Сити" не собирается ничего платить "Нанту" за Эмилиано Салу. Юристы валлийского клуба продолжают настаивать на том, что сделка с аргентинским футболистом не была официально зарегистрирована.
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