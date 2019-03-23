Хочолава не помог: Грузия стартовала в отборе на Евро-2020 поражением от Швейцарии

Голы и лучшие моменты матча квалификационного раунда

Хочолава не помог: Грузия стартовала в отборе на Евро-2020 поражением от Швейцарии 2019-03-23T19:13:18+02:00 Футбол Голы и лучшие моменты матча квалификационного раунда

Сборная Швейцарии победила Грузию на старте отборочного турнира к чемпионату Европы 2020 года. В первом тайме хозяева поля выстояли против более именитого соперника, но после перерыва швейцарцы не оставили шансов грузинам. В составе Грузии весь матч провел защитник "Шахтера" Давид Хочолава и экс-футболист "Днепра" Джаба Канкава.

Грузия – Швейцария – 0:2

Голы: Цубер (56), Закария (80)

Грузия: Лория, Хочолава, Кашия, Табидзе (Кверквелия, 62), Какабадзе, Казаишвили, Квеквескири, Гвилия, Ананидзе (Качарава, 83), Канкава, Квилитая (Лобжанидзе, 73).

Швейцария: Зоммер, Шер, Лихтштайнер, Аканджи, Родригес, Закария, Фройлер (Соу, 89), Джака, Цубер, Гавранович (Айети, 61), Эмболо (Штеффен, 84).

Предупреждения: Квеквескири (70), Хочолава (76), Джака (89), Гвилия (90).

N Команды И В Н П М О 1 ШВЕЙЦАРИЯ 1 1 1 0 2-0 3 2 ГИБРАЛТАР 0 0 0 0 - 0 3 ДАНИЯ 0 0 0 0 - 0 4 ИРЛАНДИЯ 0 0 0 0 - 0 5 ГРУЗИЯ 1 0 0 1 0-2 0

Напомним, что вчера Украина сыграла вничью с чемпионами Европы Португалией не выезде. Наша команда сохранила свои ворота в неприкосновенности, несмотря на атакующую мощь португальцев во главе с Криштиану Роналду.

Ранее полузащитник нашей сборной Тарас Степаненко поделился инсайдом Александра Зинченко: "Роналду очень злой ушел в раздевалку".

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