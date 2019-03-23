Хочолава не помог: Грузия стартовала в отборе на Евро-2020 поражением от Швейцарии
Голы и лучшие моменты матча квалификационного раунда
Сборная Швейцарии победила Грузию на старте отборочного турнира к чемпионату Европы 2020 года. В первом тайме хозяева поля выстояли против более именитого соперника, но после перерыва швейцарцы не оставили шансов грузинам. В составе Грузии весь матч провел защитник "Шахтера" Давид Хочолава и экс-футболист "Днепра" Джаба Канкава.
Грузия – Швейцария – 0:2
Голы: Цубер (56), Закария (80)
Грузия: Лория, Хочолава, Кашия, Табидзе (Кверквелия, 62), Какабадзе, Казаишвили, Квеквескири, Гвилия, Ананидзе (Качарава, 83), Канкава, Квилитая (Лобжанидзе, 73).
Швейцария: Зоммер, Шер, Лихтштайнер, Аканджи, Родригес, Закария, Фройлер (Соу, 89), Джака, Цубер, Гавранович (Айети, 61), Эмболо (Штеффен, 84).
Предупреждения: Квеквескири (70), Хочолава (76), Джака (89), Гвилия (90).
|N
Команды
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|ШВЕЙЦАРИЯ
|1
|1
|1
|0
|2-0
|3
|2
|ГИБРАЛТАР
|0
|0
|0
|0
|-
|0
|3
|ДАНИЯ
|0
|0
|0
|0
|-
|0
|4
|ИРЛАНДИЯ
|0
|0
|0
|0
|-
|0
|5
|ГРУЗИЯ
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
Напомним, что вчера Украина сыграла вничью с чемпионами Европы Португалией не выезде. Наша команда сохранила свои ворота в неприкосновенности, несмотря на атакующую мощь португальцев во главе с Криштиану Роналду.
Ранее полузащитник нашей сборной Тарас Степаненко поделился инсайдом Александра Зинченко: "Роналду очень злой ушел в раздевалку".
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Хочолава не помог: Грузия стартовала в отборе на Евро-2020 поражением от Швейцарии". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Криштиану Роналду хвалит сборную Украины: "Андрей Шевченко делает хорошую работу"
Лидер португальцев уверен, что в следующих матчах его команда сыграет сильнее
Зинченко рассказал, что нужно искоренить в сборной Украины
Игрок "МанСити" обескуражен количеством угловых у ворот Пятова: "Надо выбивать мяч в аут"
Чем занимаются жены футболистов сборной Украины, пока их мужья играют против Роналду
Виктория Коноплянка гуляет по Королевской аллее, а Роксана Малиновская принимает солнечные ванны
Албанцы уволили друга Шевченко за поражение от Турции
Экс-миланисту Кристиану Пануччи не простили неудачного старта в отборе на Евро-2020