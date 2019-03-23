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Хочолава не помог: Грузия стартовала в отборе на Евро-2020 поражением от Швейцарии

Сегодня, 19:13

Голы и лучшие моменты матча квалификационного раунда

Хочолава не помог: Грузия стартовала в отборе на Евро-2020 поражением от Швейцарии Футбол Голы и лучшие моменты матча квалификационного раунда

Сборная Швейцарии победила Грузию на старте отборочного турнира к чемпионату Европы 2020 года. В первом тайме хозяева поля выстояли против более именитого соперника, но после перерыва швейцарцы не оставили шансов грузинам. В составе Грузии весь матч провел защитник "Шахтера" Давид Хочолава и экс-футболист "Днепра" Джаба Канкава.

Грузия – Швейцария – 0:2
Голы: Цубер (56), Закария (80)

Грузия: Лория, Хочолава, Кашия, Табидзе (Кверквелия, 62), Какабадзе, Казаишвили, Квеквескири, Гвилия, Ананидзе (Качарава, 83), Канкава, Квилитая (Лобжанидзе, 73).

Швейцария: Зоммер, Шер, Лихтштайнер, Аканджи, Родригес, Закария, Фройлер (Соу, 89), Джака, Цубер, Гавранович (Айети, 61), Эмболо (Штеффен, 84).

Предупреждения: Квеквескири (70), Хочолава (76), Джака (89), Гвилия (90).

N

 Команды

ИВНПМО
1 ШВЕЙЦАРИЯ11102-03
2 ГИБРАЛТАР0000-0
3 ДАНИЯ0000-0
4 ИРЛАНДИЯ0000-0
5 ГРУЗИЯ10010-20

Напомним, что вчера Украина сыграла вничью с чемпионами Европы Португалией не выезде. Наша команда сохранила свои ворота в неприкосновенности, несмотря на атакующую мощь португальцев во главе с Криштиану Роналду.

Ранее полузащитник нашей сборной Тарас Степаненко поделился инсайдом Александра Зинченко: "Роналду очень злой ушел в раздевалку".

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Тег видео, Евро-2020, сборная Швейцарии, сборная Грузии

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Сегодня|Спорт

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