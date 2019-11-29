Удаление капитана и "казнь" на 96-й: "Динамо" упускает ничью в "Мальме"

"Мальме"

До поединка в Швеции в пятом туре Лиги Европы "Динамо" опережало "Мальме" в турнирной таблице всего на одно очко. В случае победы "Копенгагена" и проигрыша в домашнем матче скандинавы досрочно прощались с еврокубками, а вот киевская команда, напротив, могла гарантировать себе место в плей-офф. Никто в паре "Мальме" – "Динамо" не планировал уступать, поединок прошел по просто сумасшедшему сценарию, но закончился проигрышем киевлян 3:4.

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Безусловно, свой не абы какой характер показало "Динамо", когда пропустив уже на второй минуте после розыгрыша углового от Бенгтссон, буквально на 18-й минуте сравняло счет стараниями Миколенко. А ведь до этого могли выровнять положение и Буяльский с Вербичем. Вообще, в первом тайме киевляне выглядели опаснее, значительно больше владели мячом 66% на 34% и после гола Цыганкова, который прогнозировали букмекеры, гости ушли на перерыв лидерами.

Однако уже второй тайм опять начался для "Динамо" с холодного душа. Матч против "Динамо" – последний домашний поединок для 37-летнего капитана "Мальме" Маркуса Розенберга, и киевляне "позволили" ему проститься красиво, дав забить на старте второго тайма. А на 57-й минуте хозяев вперед вывел Ракип.

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Усложнило положение украинской команды удаление Сидорчука на 65-й минуте. В эпизоде, когда против Вербича нарушили правила, капитан "динамовцев" пошел к арбитру требовать желтую карточку для Розенберга и показалось, что как раз за этот выпад в адрес рефери Сергей и получил второй "горчичник". Впоследствии Розенберг грубо ударил по ногам и Шабанова, но рефери очень не хотел портить шведу прощальный матч и выгонять его с поля.

На 77-й минуте "Динамо" использовало свой шанс со штрафного – Цыганков подал в штрафную с правого фланга и там на эту передачу отозвался Вербич, переправив мяч в ворота. Могли гости забить и четвертый, остро контратакуя даже в меньшинстве. А тренер киевлян Алексей Михайличенко на эмоциях даже получил желтую. Но вместо победного гола под холодным дождем украинцы упустили такую нужную ничью на 90+6-й минуте – потерял своего игрока Миколенко, а Розенберг хлопнул дверью напоследок и сделал дубль. 4:3 и "Мальме обходит "Динамо" в турнирной таблице. Но для киевлян это не конец, теперь главное как можно крупнее обыграть "Лугано" в последнем туре.

"Мальме" – "Динамо" – 4:3

Голы: Бенгтссон, 2, Розенберг, 48, 90+6, Ракип, 57 – Миколенко, 18, Цыганков, 39, Вербич, 77

"Динамо": Бущан, Кендзера, Шабанов, Кадар, Миколенко, Буяльский (Гармаш, 89), Сидорчук, Шепелев (Шапаренко, 71), Цыганков, Вербич (Караваев, 82), Беседин

"Мальме": Далин, Ларссон (Молинс, 79), Сафари (Кнудсен, 97), Рикс, Баширу, Траустасон, Розенберг, Бенгтссон, Инносент (Ракип, 46), Нильсен, Бергет

Предупреждения: Ракип, Баширу – Шепелев, Шабанов, Сидорчук, Вербич, Шапаренко, Беседин

Удаление: Сидорчук, 65

Турнирная таблица

N Команда И В Н П М О 1 КОПЕНГАГЕН 5 2 3 0 5-3 9 2 МАЛЬМЕ 5 2 2 1 7-6 8 3 ДИНАМО К 5 1 3 1 6-6 6 4 ЛУГАНО 5 0 2 3 1-4 2

Смотрите, как забивал "Мальме" Беньямин Вербич

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