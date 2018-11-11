Холодный душ от "Халадаша": Сергей Ребров проиграл аутсайдеру

Сенсационное поражение в 14-м туре чемпионата Венгрии потерпел столичный гранд "Ференцварош", который с лета 2018 года возглавляет украинский тренер Сергей Ребров, – в Сомбатхее от аутсайдера "Халадаша". До этого в 13-ти турах последняя команда чемпионата Венгрии набрала всего пять очков, выиграв только один раз еще три месяца назад.

Единственный гол в матче был забит на 53-й минуте с пенальти. После этого команды на двоих заработали восемь желтых карточек (хозяева – шесть), а всего арбитру Фаркашу пришлось вынести 11 предупреждений.

Весь матч за "Халадаш" отыграл украинский легионер Юрий Габовда, а за "Ференцварош" – Иван Петряк, который получил вызов в национальную сборную Украины на ноябрьские игры с командами Словакии и Турции.

В пяти последних турах "Ференцварош" добыл только две победы и потерпел два поражения, хотя до этого обходился без них. Команда Реброва прилично сбавила обороты, но пока что сохраняет лидерство в турнирной таблице, опережая "Гонвед" на три очка. Всего на два очка по потерянным отстает от лидера "Види", который имеет два поединка в запасе.

А еще неделю назад "Ференцварош" на своем поле обыграл принципиального соперника – МТК, который тоже базируется в Будапеште.