Хорошие новости для Лунина: Зидан покинет "Реал"

Украинский вратарь избавится от одного их соперников в борьбе за место в основе Королевского клуба

Специалист по пенальти Андрей Лунин. Фото: Getty Images

Хорошие новости для Лунина: Зидан покинет "Реал" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/4dd/d11/5c84ddd119873.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/4dd/d11/5c84ddd119873.png 2019-03-30T11:30:00+02:00 Футбол Украинский вратарь избавится от одного их соперников в борьбе за место в основе Королевского клуба

Вратарь мадридского "Реала" и сын главного тренера команды Лука Зидан покинет клуб в конце этого сезона – двадцатилетний сын главного тренера Зинедина Зидан решил не продлевать контракт с командой, пишет Diario Sport.

В этом сезоне Лука Зидан является основным вратарем молодежной команды "Реала". Тем не менее, не имеет шансов попасть в первую команду, где Тибо Куртуа и Кейлор Навас борются за место в основном составе.

Лука Зидан. Фото – Instagram

На данный момент Лука Зидан провел только один матч за основу "сливочных" - в мае 2018 года.

Сообщается, что Лука Зидан может продолжить карьеру в швейцарском "Базеле", который уже связывался с голкипером.

Уход Зидана-младшего – хорошая новость для украинского вратаря "Реала" Андрей Лунина, который пребывает в аренде в "Леганесе", но летом может вернуться в Королевский клуб.

Как сообщалось ранее, форвард, оказавшийся ненужным сборной Украины, удостоился похвалы от легенды "Реала". Фернандо Морьентес засыпал комплиментами Романа Зозулю, но не обещает легкой жизни украинскому вратарю Андрею Лунину.

Также сообщалось, что Лунина расхваливают в клубе после отбитого пенальти.

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