Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,25
30,57
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости футбола

Хорошие новости для Лунина: Зидан покинет "Реал"

Сегодня, 11:30

Украинский вратарь избавится от одного их соперников в борьбе за место в основе Королевского клуба

Специалист по пенальти Андрей Лунин
Специалист по пенальти Андрей Лунин. Фото: Getty Images
Хорошие новости для Лунина: Зидан покинет "Реал" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/4dd/d11/5c84ddd119873.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/4dd/d11/5c84ddd119873.png Футбол Украинский вратарь избавится от одного их соперников в борьбе за место в основе Королевского клуба

Вратарь мадридского "Реала" и сын главного тренера команды Лука Зидан покинет клуб в конце этого сезона – двадцатилетний сын главного тренера Зинедина Зидан решил не продлевать контракт с командой, пишет Diario Sport.

В этом сезоне Лука Зидан является основным вратарем молодежной команды "Реала". Тем не менее, не имеет шансов попасть в первую команду, где Тибо Куртуа и Кейлор Навас борются за место в основном составе.

Лука Зидан. Фото – Instagram

На данный момент Лука Зидан провел только один матч за основу "сливочных" - в мае 2018 года.

Сообщается, что Лука Зидан может продолжить карьеру в швейцарском "Базеле", который уже связывался с голкипером.

Уход Зидана-младшего – хорошая новость для украинского вратаря "Реала" Андрей Лунина, который пребывает в аренде в "Леганесе", но летом может вернуться в Королевский клуб.

Как сообщалось ранее, форвард, оказавшийся ненужным сборной Украины, удостоился похвалы от легенды "Реала". Фернандо Морьентес засыпал комплиментами Романа Зозулю, но не обещает легкой жизни украинскому вратарю Андрею Лунину.

Также сообщалось, что Лунина расхваливают в клубе после отбитого пенальти.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Реал Мадрид, Лука Зидан, Андрей Лунин

Вы сейчас просматриваете новость " Хорошие новости для Лунина: Зидан покинет "Реал"". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

isport.ua

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Королевская закупка: Зидану на летние трансферы выделят полмиллиарда евро

28 марта, 15:25

Испанский клуб намерен приобрести Килиана Мбаппе, Эдена Азара, Поля Погба и Садио Мане

"Жизнь прекрасна": чемпион мира по футболу показал своего новорожденного ребенка

27 марта, 09:19

Немецкий полузащитник "Реала" Тони Кроос стал многодетным отцом

Екатерина Кухар тайно вышла замуж (фото)

Марина Узелкова впервые прокомментировала развод с мужем

Стала известна причина роспуска группы «Ленинград»

Принц Джордж сказал Кейт Миддлтон: Мама, ты совершенно бесполезна

Жена Малкина: "У мужа очень уютный XL". Фото

Привычки, которые продлевают жизнь

"Укроборонпром" показал модернизированный Т-64

Чего ждать от отношений с азиатками? 3 типа таиландок

Красавица блондинка и испанский триатлет: Велосипедистка дня

8 наций, которым грозит вымирание
Загрузка...

Гвоздик перевесил Нгумбу, но проиграл ему в дуэли взглядов

Сегодня, 09:48

"Будет великий бой": украинец уступил французу в психологической прелюдии, но обещает реванш в ринге

Тренер "Александрии" оштрафует игроков, если их продует перед игрой с "Шахтером"

Сегодня, 09:23

Чтобы сохранить состав на поединок с чемпионом, Владимир Шаран пригрозил подопечным санкциями

Александр Гвоздик будет бороться с Дуду и раком. Эксперт: "Нгумбу не создаст проблем"

Вчера, 09:49

Экс-тренер боксера, побеждавшего Нгумбу, считает, что украинец со своим ударом закончит поединок в середине

Игрок "Шахтера" стоимостью 100 миллионов евро получил травму

27 марта, 13:12

Ложка дегтя в победном матче "горняков": бразильский защитник Исмаили ушел с поля из-за повреждения

"Огонь тухнет": бывший капитан "Динамо" рассказал, почему не хочет возвращаться в Украину

27 марта, 12:36

По словам Николая Морозюка, после Турции играть в УПЛ ему будет просто неинтересно

Врач Началовой назвал причиной смерти певицы роковую случайность

"Фантомас": Ани Лорак напугала сеть своей улыбкой (фото)

Теплый Алексей: традиции, приметы и запреты праздника