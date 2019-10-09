Хорошие новости для Шевы: защитник сборной Украины вернулся в строй

Миколенко - в старте, Караваев - в запасе

Защитник сборной Украины Виталий Миколенко восстановился после микротравмы и приступил к тренировкам в общей группе национальной команды. Ранее мы писали, что Сенцов вместе с другими освобожденными пленниками посетят матч Украина – Португалия.

Миколенко провел шесть матчей за сборную Украины. В данный момент, сборная Украины лидирует в группе B, опережая Португалию на 5 очков. В ближайших матчах отбора команда Андрея Шевченко сыграет в Харькове против Литвы 11 октября.

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После встречи с Литвой наши футболисты проведут, возможно, решающий поединок за первенство в группе – со сборной Португалии на столичном НСК "Олимпийский". Накануне же наставник украинцев прокомментировал информацию о своем возможном трудоустройстве в "Милане"

Смотрите обзор товарищеского матча Украина – Нигерия:

Также добавим, что болельщики футбола Украины и России продолжают вспоминать и обсуждать знаменитый матч между сборными этих стран, который прошел в Москве в 1999 году. Реакция соцсетей 20 лет спустя на это событие.

Все подробности в спецтеме Сборная Украины

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