Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,71
27,14

Хорошие новости для Шевы: защитник сборной Украины вернулся в строй

9 октября, 21:48

Миколенко поможет команде в грядущих поединках

Миколенко - в старте, Караваев - в запасе

Миколенко - в старте, Караваев - в запасе

Защитник сборной Украины Виталий Миколенко восстановился после микротравмы и приступил к тренировкам в общей группе национальной команды. Ранее мы писали, что Сенцов вместе с другими освобожденными пленниками посетят матч Украина – Португалия.

Миколенко провел шесть матчей за сборную Украины. В данный момент, сборная Украины лидирует в группе B, опережая Португалию на 5 очков. В ближайших матчах отбора команда Андрея Шевченко сыграет в Харькове против Литвы 11 октября.

Реклама

После встречи с Литвой наши футболисты проведут, возможно, решающий поединок за первенство в группе – со сборной Португалии на столичном НСК "Олимпийский". Накануне же наставник украинцев прокомментировал информацию о своем возможном трудоустройстве в "Милане"

В тренде
Есть вторая медаль! Марина Бех-Романчук прыгнула на подиум чемпионата мира
Марина Бех-Романчук - вторая на чемпионате мира!

Смотрите обзор товарищеского матча Украина – Нигерия:

Также добавим, что болельщики футбола Украины и России продолжают вспоминать и обсуждать знаменитый матч между сборными этих стран, который прошел в Москве в 1999 году. Реакция соцсетей 20 лет спустя на это событие.

Все подробности в спецтеме Сборная Украины

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Сборная Украины сборная Португалии Евро-2020 сборная Литвы Виталий Миколенко

Источник: ФФУ

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Таиланде забит супергол двойным ударом
В Таиланде забит супергол двойным ударом "ножницами": видео непостижимого шедевраФутбол
"Динамо" в погоне за "Шахтером": результаты и видео всех голов 9-го тура чемпионата УкраиныЧУ по футболу
Онлайн матча
Онлайн матча "Аталанта" – "Шахтер" в Лиге чемпионов: Соломон вырывает победуЛига чемпионов
"Атлетико" – "Реал" и "Барса" без Месси: все результаты 7-го тура чемпионата ИспанииФутбол
Где смотреть матч Лиги чемпионов
Где смотреть матч Лиги чемпионов "Аталанта" – "Шахтер"Лига чемпионов
Битва
Битва "канониров" с "дьяволами" и другие матчи 7-го тура чемпионата АнглииФутбол

Новости партнеров

Loading...