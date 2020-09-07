"Хорошо, что это случилось не на чемпионате Европы": что сказал Зинченко после разгрома от Испании

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко поделился эмоциями после крупного поражения от Испании в Лиге наций. Напомним, наша команда проиграла со счетом 0:4 и потеряла первую строчку в турнирной таблице Дивизиона А4. Видео голов и обзор матча Испания Украина (4:0) есть на нашем сайте.

"Нам есть куда расти, нужно смотреть наши ошибки. Сказалось наше физическое состояние, но Испания играет на другом уровне. Нам нужно стремится к такому футболу. Мы тоже хотим доминировать и играть первым номером. Поэтому нам предстоит очень много работы. Хорошо, что это случилось сейчас, а не на чемпионате Европы. Будем делать анализ игры и улучшать свою игру", – заявил Зинченко после матча.

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Также Александр сравнил соперников по двум стартовым матчам Лиги наций в элитном дивизионе. Напомним, в предыдущем туре Украина обыграла Швейцарию со счетом 2:1.

"Швейцария играет по другой схеме, они играют в три центральных защитника. Их крайние защитники играют очень высоко. Здесь ситуация другая. Испанцы отходили к середине поля и ждали, когда нас закрывать. Они делали численное преимущество на участке поля, отбирали мяч и строили свою игру. Слева на право перемещали мяч, чтобы у нас открывались дыры в обороне. Потом они грамотно их использовали и выходили очень здорово из обороны в атаку", – добавил игрок "Манчестер Сити".

Ранее главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко назвал причины поражения от Испании: "Вторая игра на таком уровне дается очень тяжело". Украинский тренер признал поражение и считает, что игроки отдали все силы.

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