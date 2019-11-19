Хорватия – Грузия: где смотреть трансляцию спарринга с участником Евро-2020

Во вторник, 19 ноября, сборная Хорватии на стадионе "ХНК Риека" сыграет товарищеский матч со сборной Грузии. Начало встречи – в 19:00. Поединок покажет телеканал Футбол 1.
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Обе сборные свою отборочную кампанию Евро-2020 завершили еще в прошлом туре. Хорватия обыграла дома Словакию 2:1 и заняла первое место в группе "Е".
|N
Команды
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|ХОРВАТИЯ
|8
|5
|2
|1
|17-7
|17
|2
|ВЕНГРИЯ
|7
|4
|0
|3
|8-9
|12
|3
|УЭЛЬС
|7
|3
|2
|2
|8-6
|11
|4
|СЛОВАКИЯ
|7
|3
|1
|3
|11-11
|10
|5
|АЗЕРБАЙДЖАН
|7
|0
|1
|6
|5-16
|1
В свою очередь, Грузия уступила на выезде Швейцарии 0:1 и "поселилась" на четвертом месте в группе "D".
|N
Команды
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|ШВЕЙЦАРИЯ
|8
|5
|2
|1
|19-6
|17
|2
|ДАНИЯ
|8
|4
|4
|0
|23-6
|16
|3
|ИРЛАНДИЯ
|8
|3
|4
|1
|7-5
|13
|4
|ГРУЗИЯ
|8
|2
|2
|4
|7-11
|8
|5
|ГИБРАЛТАР
|8
|0
|0
|8
|3-31
|0
Хорватии и Грузии дважды встречались между собой, и каждая из команд одержала по одной победе.
В этом поединке букмекеры фаворитом видят Хорватию. На хозяев можно поставить с коэффициентом 1,43, ничья расценивается в 4,90, а вот на победа гостей оценивается в 10,50.
"Нам предстоит сыграть с одной из лучших сборных не только Европы, но и мира. После поражения от Швейцарии, я надеюсь, что в предстоящей игре мы сможем показать хороший и качественный футбол. Я собираюсь внести ряд изменений в стартовый состав и дам возможность выйти на поле тем футболистам, которые в нынешней квалификации редко получали возможность сыграть", – отметил наставник сборной Грузии Владимир Вайсс.
В этом поединке вряд ли сыграет один из лидеров Хорватии – Лука Модрич. Игрок мадридского Реала отпросился у главного тренера и поехал в клуб. А вот сборной Грузии не сможет помочь Джаба Канкава. До матча футболист получил травму и скорее всего не выйдет на поле.
Напомним, благодаря воскресной ничьей с Сербией сборная Украины переписала историю.Впервые за время независимости украинская национальная команда завершила год, не проиграв ни одного матча.
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