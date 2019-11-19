Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,14
26,7

Хорватия – Грузия: где смотреть трансляцию спарринга с участником Евро-2020

19 ноября, 15:14

Поединок пройдет на "ХНК Риека"

Иван Перишич

Иван Перишич / Фото: Twitter

Реклама

Во вторник, 19 ноября, сборная Хорватии на стадионе "ХНК Риека" сыграет товарищеский матч со сборной Грузии. Начало встречи – в 19:00. Поединок покажет телеканал Футбол 1.

Читайте также: расписание и результаты матчей отбора на Евро-2020

Обе сборные свою отборочную кампанию Евро-2020 завершили еще в прошлом туре. Хорватия обыграла дома Словакию 2:1 и заняла первое место в группе "Е".

N

Команды

ИВНПМО
1ХОРВАТИЯ852117-717
2ВЕНГРИЯ74038-912
3УЭЛЬС73228-611
4СЛОВАКИЯ731311-1110
5АЗЕРБАЙДЖАН70165-161

В свою очередь, Грузия уступила на выезде Швейцарии 0:1 и "поселилась" на четвертом месте в группе "D".

N

Команды

ИВНПМО
1ШВЕЙЦАРИЯ852119-617
2ДАНИЯ844023-616
3ИРЛАНДИЯ83417-513
4ГРУЗИЯ82247-118
5ГИБРАЛТАР80083-310

Хорватии и Грузии дважды встречались между собой, и каждая из команд одержала по одной победе.

В этом поединке букмекеры фаворитом видят Хорватию. На хозяев можно поставить с коэффициентом 1,43, ничья расценивается в 4,90, а вот на победа гостей оценивается в 10,50.

"Нам предстоит сыграть с одной из лучших сборных не только Европы, но и мира. После поражения от Швейцарии, я надеюсь, что в предстоящей игре мы сможем показать хороший и качественный футбол. Я собираюсь внести ряд изменений в стартовый состав и дам возможность выйти на поле тем футболистам, которые в нынешней квалификации редко получали возможность сыграть", – отметил наставник сборной Грузии Владимир Вайсс.

В этом поединке вряд ли сыграет один из лидеров Хорватии – Лука Модрич. Игрок мадридского Реала отпросился у главного тренера и поехал в клуб. А вот сборной Грузии не сможет помочь Джаба Канкава. До матча футболист получил травму и скорее всего не выйдет на поле.

Напомним, благодаря воскресной ничьей с Сербией сборная Украины переписала историю.Впервые за время независимости украинская национальная команда завершила год, не проиграв ни одного матча.

Смотрите также, как сборная Украины прилет в Киев после окончания отбора на Евро-2020

Видео: ФФУ

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

товарищеский матч сборная Хорватии сборная Грузии

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Очередной суперкамбек! Украина ушла от поражения в последней игре отбора Евро-2020
Очередной суперкамбек! Украина ушла от поражения в последней игре отбора Евро-2020Футбол
"Манчестер Сити" бит "Ливерпулем" и другие матчи: результаты чемпионата АнглииФутбол
Украина – Эстония: Безус и рикошет принесли Шевченко историческую победу
Украина – Эстония: Безус и рикошет принесли Шевченко историческую победуФутбол
Заруба
Заруба "Шахтера" и "Динамо" и другие поединки чемпионата УкраиныЧУ по футболу
"Шахтер" выиграл у "Динамо" самое скандальное "классико" в истории: расистский скандал и конец золотой гонкиЧУ по футболу
"Шахтер" – "Динамо": где смотреть самое жаркое классико Украины и в чем может быть преимущество дончанЧУ по футболу

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...