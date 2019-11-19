Хорватия – Грузия: где смотреть трансляцию спарринга с участником Евро-2020

Иван Перишич / Фото: Twitter

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Во вторник, 19 ноября, сборная Хорватии на стадионе "ХНК Риека" сыграет товарищеский матч со сборной Грузии. Начало встречи – в 19:00. Поединок покажет телеканал Футбол 1.

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Обе сборные свою отборочную кампанию Евро-2020 завершили еще в прошлом туре. Хорватия обыграла дома Словакию 2:1 и заняла первое место в группе "Е".

N Команды И В Н П М О 1 ХОРВАТИЯ 8 5 2 1 17-7 17 2 ВЕНГРИЯ 7 4 0 3 8-9 12 3 УЭЛЬС 7 3 2 2 8-6 11 4 СЛОВАКИЯ 7 3 1 3 11-11 10 5 АЗЕРБАЙДЖАН 7 0 1 6 5-16 1

В свою очередь, Грузия уступила на выезде Швейцарии 0:1 и "поселилась" на четвертом месте в группе "D".

N Команды И В Н П М О 1 ШВЕЙЦАРИЯ 8 5 2 1 19-6 17 2 ДАНИЯ 8 4 4 0 23-6 16 3 ИРЛАНДИЯ 8 3 4 1 7-5 13 4 ГРУЗИЯ 8 2 2 4 7-11 8 5 ГИБРАЛТАР 8 0 0 8 3-31 0

Хорватии и Грузии дважды встречались между собой, и каждая из команд одержала по одной победе.

В этом поединке букмекеры фаворитом видят Хорватию. На хозяев можно поставить с коэффициентом 1,43, ничья расценивается в 4,90, а вот на победа гостей оценивается в 10,50.

"Нам предстоит сыграть с одной из лучших сборных не только Европы, но и мира. После поражения от Швейцарии, я надеюсь, что в предстоящей игре мы сможем показать хороший и качественный футбол. Я собираюсь внести ряд изменений в стартовый состав и дам возможность выйти на поле тем футболистам, которые в нынешней квалификации редко получали возможность сыграть", – отметил наставник сборной Грузии Владимир Вайсс.

В этом поединке вряд ли сыграет один из лидеров Хорватии – Лука Модрич. Игрок мадридского Реала отпросился у главного тренера и поехал в клуб. А вот сборной Грузии не сможет помочь Джаба Канкава. До матча футболист получил травму и скорее всего не выйдет на поле.

Напомним, благодаря воскресной ничьей с Сербией сборная Украины переписала историю.Впервые за время независимости украинская национальная команда завершила год, не проиграв ни одного матча.

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Видео: ФФУ

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