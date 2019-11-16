Хорватия – Словакия: где смотреть реванш "Соколов" за 0:4 без экс-динамовца Виды

Болельщики Хорватии и Словакии / Фото: Reuters

Возможно, что у сегодняшнего матча Хорватия – Словакия нет сильно громкой вывески, хотя "клетчатые" как-никак вице-чемпионы мира, но с точки зрения турнирных разборок в группе Е – это крайне интересная схватка. Ведь даже подопечные Златко Далича еще не обеспечили себе место на Евро-2020, а, помимо словаков, зацепиться хоть за вторую позицию рассчитывают еще Уэльс и Венгрия. В Украине уже в повторе игру покажет телеканал Футбол 1, начало в 23:40. В прямом эфире в 21:45 – на OLL.tv. А в России прямая трансляция на "Матч! Футбол 1".

Как идут по отбору. Сборная Хорватии, сыграв семь встреч, возглавляет группу E с 14 очками. И для того, чтобы однозначно стать участником Евро-2020 "клетчатых" в матче со словаками устраивает даже ничья. У Словакии 10 очков и текущее третье место, но на игру меньше. Победа в Риеке позволила бы им обойти идущую второй Венгрию и даже попробовать выйти из группы с первого места. Хотя после разгрома, который учинила Хорватия "Соколам" в сентябре в Трнаве 4:0, в победу словаков верится как-то с трудом.

Всего между собой к этому моменту хорваты и словаки сыграли 14 матчей, в которых явное преимущество у балканцев – девять побед, при трех ничьих. И лишь дважды сильнее была Словакия. А за последние 20 лет "Соколы" ни разу не выиграли у хорватов. В пяти поединках, четыре из которых были товарищеские, они трижды проиграли и дважды команды расходились миром.

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Кадровый потенциал. У Хорватиов из-за дисквалификации сегодня не сыграют два основных центральных защитника – Деян Ловрен и экс-игрок киевского "Динамо" Домагой Вида. Что увеличивает шансы гостей на забитый мяч. Также несколько дней назад стало известно о повреждении Ракитича, которого тренер отправил назад в Барселону. А это уже удар по атаке Хорватии. Проблемы со здоровьем имеются и у Митровича. У словаков перебор карточек у защитника Норберта Дьембра.

Что говорят букмекеры. Аналитики контор отдают большое предпочтение Хорватии – коэффициент на их победу 1.42. На ничью – 4.4, а на успех Словакии показатель 8.0. Самый популярный счет – 2:0 в пользу хозяев – 6.0.

Смотрите, как Хорватия сыграла вничью с Уэльсом – 1:1

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