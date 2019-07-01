Хосеп Гвардиола возмущен новым форматом Лиги чемпионов

Наставник "МанСити" против того, чтобы еврокубок делали закрытым соревнованием

Хосеп Гвардиола. Фото: AFP

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола выступил против возможных изменений в формате Лиги чемпионов. Ранее Ассоциация европейских футбольных клубов предложила утвердить новый формат турнира с сезона-2024/25.

"Я не согласен с этой идеей. Если это случится, мы убьем внутренние чемпионаты. Если "Реал" и "Барселона" уйдут и не будут играть с "Эспаньолом", кто будет следить за чемпионатом? Испанская лига умрет.

В Англии люди очень умны, даже на матчах четвёртого дивизиона полные трибуны. В Англии не позволят местному футболу умереть.

Часть величия Лиги чемпионов в том, что матчи проходят не каждое воскресенье. Если бы играли каждую неделю, то матчи потеряли бы свой шарм.

Если мы убьём внутренние чемпионаты, никому не будет интересно наблюдать за командами, у которых нет шансов попасть в Европейскую лигу", – приводит слова Гвардиолы Goal.com.

По задумке ECA, Лига чемпионов должна стать закрытым соревнованием без принципа квалификации, доступ к которому будет только у команд, добившихся успеха в прошлом. Предлагается также проводить матчи по выходным и изменить формат группового турнира с 8 групп по 4 команды на 4 группы по 8 команд, что увеличит количество встреч для каждого участника с 6 до 14.

Напомним, что клуб из Косово пробился в основную сетку квалификации Лиги чемпионов. "Фероникели" из Косово стал победителем предварительного раунда Лиги чемпионов сезона 2019/2020 годов.

Ранее состоялась жеребьевка первого раунда Лиги чемпионов. Своих первых соперников в еврокубках узнали Сергей Ребров, возглавляющий "Ференцварош", Роман Григорчук из "Астаны", а также Марьян Швед, представляющий "Селтик".

Напомним, финальный матч турнира между "Ливерпулем" и "Тоттенхэмом" завершился победой ливерпульского клуба со счетом – 2:0. "Ливерпуль" в шестой раз стал победителем турнира. Счет в матче на первых минутах открыл Мохамед Салах, реализовавший пенальти, а в концовке встречи Ориги установил окончательный счет.

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