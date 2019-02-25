Хосеп Гвардиола завоевал очередной трофей и сравнялся с безработным Моуринью
Испанский тренер завоевал четвертый трофей с "Манчестер Сити"
"Манчестер Сити" выиграл у "Челси" в финале Кубка английской лиги (0:0, по пенальти – 4:3). Для главного тренера "горожан" Пепа Гвардиолы это четвертый трофей с клубом – ранее он выигрывал Премьер-лигу, еще один Кубок лиги и суперкубок Англии. 48-летний каталонец выиграл 25 трофеев за тренерскую карьеру – еще 14 с "Барселоной", в том числе две Лиги чемпионов, и семь с "Баварией".
Гвардиола сравнялся с экс-тренером "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью, который также выиграл 25 трофеев, среди которых по две победы в Лиге чемпионов и Лиге Европы.
Среди действующих тренеров в лигах топ-5 Европы третьим идет Карло Анчелотти (20 трофеев). Итальянец трижды побеждал в Лиге чемпионов, работая с "Миланом" и "Реалом".
Ранее мы писали, что Валерий Лобановский вошел в ТОП-3 тренеров, не выигрывавших Лигу чемпионов. Возглавил рейтинг Диего Симеоне, дважды проигравший в финале турнира.
Как мы сообщали, сегодня у футболистов Украины появился первый выигранный в 2019 году трофей. Александр Зинченко вместе с "МанСити" обыграл в финале Кубка английской лиги соперника "Динамо" по 1/8 ЛЕ "Челси". Основное время поединка на "Уэмбли" завершилось вничью 0:0. А в серии пенальти удачнее были игроки "МанСити" – 4:3.
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