Хосеп Гвардиола завоевал очередной трофей и сравнялся с безработным Моуринью

Испанский тренер завоевал четвертый трофей с "Манчестер Сити"

Хосеп Гвардиола. Фото: AFP

Хосеп Гвардиола завоевал очередной трофей и сравнялся с безработным Моуринью //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/3b9/420/5c73b94209cd0.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/3b9/420/5c73b94209cd0.jpg 2019-02-25T11:46:00+02:00 Футбол Испанский тренер завоевал четвертый трофей с "Манчестер Сити"

"Манчестер Сити" выиграл у "Челси" в финале Кубка английской лиги (0:0, по пенальти – 4:3). Для главного тренера "горожан" Пепа Гвардиолы это четвертый трофей с клубом – ранее он выигрывал Премьер-лигу, еще один Кубок лиги и суперкубок Англии. 48-летний каталонец выиграл 25 трофеев за тренерскую карьеру – еще 14 с "Барселоной", в том числе две Лиги чемпионов, и семь с "Баварией".

Гвардиола сравнялся с экс-тренером "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью, который также выиграл 25 трофеев, среди которых по две победы в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

Среди действующих тренеров в лигах топ-5 Европы третьим идет Карло Анчелотти (20 трофеев). Итальянец трижды побеждал в Лиге чемпионов, работая с "Миланом" и "Реалом".

Ранее мы писали, что Валерий Лобановский вошел в ТОП-3 тренеров, не выигрывавших Лигу чемпионов. Возглавил рейтинг Диего Симеоне, дважды проигравший в финале турнира.

Как мы сообщали, сегодня у футболистов Украины появился первый выигранный в 2019 году трофей. Александр Зинченко вместе с "МанСити" обыграл в финале Кубка английской лиги соперника "Динамо" по 1/8 ЛЕ "Челси". Основное время поединка на "Уэмбли" завершилось вничью 0:0. А в серии пенальти удачнее были игроки "МанСити" – 4:3.

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