Клинтон Нжи перешел в московское "Динамо" из "Марселя" / Фото: Twitter

"Хотел почитать новости и нажал не на ту кнопку": футболист объяснил публикацию секс-видео https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%20%D0%9D%D0%B6%D0%B8 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%20%D0%9D%D0%B6%D0%B8 2019-07-31T10:57:47+03:00 Футбол Новичок московского "Динамо" Клинтон Нжи извинился за публикацию интимного видео в интернете

Камерунский форвард Клинтон Нжи, подписавший контракт с московским "Динамо", принес публичные извинения после того, как в интернете появилось видео откровенного характера с участием футболиста, сообщает The Daily Mail. 25-летний африканский игрок, по всей видимости, случайно опубликовал в соцсети Snapchat видео, на котором он занимается сексом с девушкой. Вскоре Нжи удалил видео со своей страницы, однако многочисленные пользователи к тому моменту уже успели скачать видео и начали его активно распространять.

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"Примите мои извинения. Я слишком много выпил в тот день. Я отмечал подписание нового контракта, хотел почитать новости и нажал не на ту кнопку", – объяснил новичок российского чемпионата.

Смотрите видео, как Клинтон Нжи забивает за "Мерсель":

Напомним, что московское "Динамо" заключило контракт с африканским форвардом на четыре года. Новичок "бело-голубых" получил девятый игровой номер. Камерунец стал восьмым новичком "Динамо" в ходе летней трансферной кампании.

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