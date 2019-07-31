"Хотел почитать новости и нажал не на ту кнопку": футболист объяснил публикацию секс-видео

Камерунский форвард Клинтон Нжи, подписавший контракт с московским "Динамо", принес публичные извинения после того, как в интернете появилось видео откровенного характера с участием футболиста, сообщает The Daily Mail. 25-летний африканский игрок, по всей видимости, случайно опубликовал в соцсети Snapchat видео, на котором он занимается сексом с девушкой. Вскоре Нжи удалил видео со своей страницы, однако многочисленные пользователи к тому моменту уже успели скачать видео и начали его активно распространять.
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"Примите мои извинения. Я слишком много выпил в тот день. Я отмечал подписание нового контракта, хотел почитать новости и нажал не на ту кнопку", – объяснил новичок российского чемпионата.
Смотрите видео, как Клинтон Нжи забивает за "Мерсель":
Напомним, что московское "Динамо" заключило контракт с африканским форвардом на четыре года. Новичок "бело-голубых" получил девятый игровой номер. Камерунец стал восьмым новичком "Динамо" в ходе летней трансферной кампании.
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