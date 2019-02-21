"Хотел показать фанатам, что у нас есть яйца": Диего Симеоне извинился за свой жест
После первого забитого гола наставник "Атлетико" повернулся к трибунам и дотронулся руками до паха
Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне принес извинения за свой жест после первого забитого мяча в ворота туринского "Ювентуса" в первой игре 1/8 финала Лиги чемпионов. "Атлетико" в среду дома победил "Ювентус" со счетом 2:0. После первого забитого гола Симеоне повернулся к трибунам и дотронулся руками до паха.
"Мое празднование гола? Я делал это в качестве игрока "Лацио" и сделал это снова, чтобы показать нашим болельщикам, что у нас есть "яйца". Этот жест не был адресован другой команде, я обращался только к нашим фанатам. Признаю, что это не очень хороший жест, но я чувствовал необходимость так сделать. Я могу только извиниться, если кого-то обидел, но этот жест был от души", – сказал Симеоне.
Ответная встреча состоится 12 марта в Турине.
Ранее мы писали, что нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду прокомментировал поражение от мадридского "Атлетико" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Футболист не остановился в микст-зоне для общения с журналистами, а ответил на вопрос на ходу. Напомним, Роналду выигрывал Лигу чемпионов с двумя клубами: 1 раз в составе "Манчестер Юнайтед", еще 4 раза – в составе мадридского "Реала".
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