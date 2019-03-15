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Хотел укусить за задницу: сексапильная модель рассказала об отношениях с Криштиану Роналду

Сегодня, 11:53

Мендес призналась, что встречалась с Роналду в жизни, но между ними не было никакого интима

Александра Мендес
Александра Мендес. Фото: Instagram
Хотел укусить за задницу: сексапильная модель рассказала об отношениях с Криштиану Роналду //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/b75/b7e/5c8b75b7e192c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/b75/b7e/5c8b75b7e192c.jpg Футбол Мендес призналась, что встречалась с Роналду в жизни, но между ними не было никакого интима

Венесуэльская модель Александра Мендес рассказала о необычной сделке, которую она заключила с португальским нападающим "Ювентуса" Криштиану Роналду. Мендес выступила с заявлением на перуанском телешоу "Magaly TV La Firme". Во время интервью ведущая Магалай Медина спросила у модели о том, общалась ли та когда-либо с Роналду.

Мендес ответила, показав Медине свой мобильный телефон. В одном из приложений между ней и Роналду была история сообщений, где португалец спрашивал номер телефона девушки. После Мендес рассказала, что Роналду слал ей фотографии, и показала селфи Криштиану в качестве доказательства.

Также модель утверждала, что она заключила пари с форвардом, согласно которому Мендес позволит Криштиану "укусить себя за задницу", если тот забьет в матче, на котором будет присутствовать Александра. Девушка отметила, что сделка эта была заключена около трех лет назад, когда Криштиану играл за "Реал", и до того, как Роналду начал встречаться со своей нынешней девушкой Джорджиной Родригес. Мендес добавила, что встречалась с Роналду в жизни, но между ними не было никакого интима.

Отметим, что прошлой осенью американка Кэтрин Майорга подавала в суд Невады на Криштиану Роналду, обвиняя португальца в изнасиловании, которое якобы произошло в 2009 году в Лас-Вегасе.

Ранее мы писали, что девушка одноклубника Ярмоленко сфотографировалась обнаженной на шестом месяце беременности. Девушка не стесняется выкладывать в соцсети откровенные снимки.

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Тег Криштиану Роналду, WAGs

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sport24.ru

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