Хотел укусить за задницу: сексапильная модель рассказала об отношениях с Криштиану Роналду
Мендес призналась, что встречалась с Роналду в жизни, но между ними не было никакого интима
Венесуэльская модель Александра Мендес рассказала о необычной сделке, которую она заключила с португальским нападающим "Ювентуса" Криштиану Роналду. Мендес выступила с заявлением на перуанском телешоу "Magaly TV La Firme". Во время интервью ведущая Магалай Медина спросила у модели о том, общалась ли та когда-либо с Роналду.
Мендес ответила, показав Медине свой мобильный телефон. В одном из приложений между ней и Роналду была история сообщений, где португалец спрашивал номер телефона девушки. После Мендес рассказала, что Роналду слал ей фотографии, и показала селфи Криштиану в качестве доказательства.
Также модель утверждала, что она заключила пари с форвардом, согласно которому Мендес позволит Криштиану "укусить себя за задницу", если тот забьет в матче, на котором будет присутствовать Александра. Девушка отметила, что сделка эта была заключена около трех лет назад, когда Криштиану играл за "Реал", и до того, как Роналду начал встречаться со своей нынешней девушкой Джорджиной Родригес. Мендес добавила, что встречалась с Роналду в жизни, но между ними не было никакого интима.
Отметим, что прошлой осенью американка Кэтрин Майорга подавала в суд Невады на Криштиану Роналду, обвиняя португальца в изнасиловании, которое якобы произошло в 2009 году в Лас-Вегасе.
Ранее мы писали, что девушка одноклубника Ярмоленко сфотографировалась обнаженной на шестом месяце беременности. Девушка не стесняется выкладывать в соцсети откровенные снимки.
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