"Хотел выпрыгнуть из окна": прозвучало признание лидера сборной Украины по футболу

Евгений Коноплянка рассказал о том, насколько сложно далась ему изоляция перед возобновлением тренировок

Полузащитник "Шахтера" и сборной Украины Евгений Коноплянка признался, что ему нелегко дался карантин, связанный с пандемией коронавируса. Напомним, на днях "Шахтер" вернулся к общекомандным тренировкам.

"Поседел я. Хотелось выпрыгнуть из окна, – рассказал в эфире программы "Великий футбол" на канале "Футбол 1" Евгений Коноплянка. – Нашли себе занятие в семье – поймали всем бабочек в лесу. Я с сачком бегал. А потом выпускали их в доме. На карантине у нас все было. Меня как заново родители записали на футбол – сложилось такое впечатление"

Евгений Коноплянка / Фото: Instagram

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Ранее мы писали, чтоблагодаря КоноплянкеУкраина обыграла Румынию в киберфутбол. По сумме трех матчей Евгений одолел 23-летнего хавбека нидерландского "Аякса" Рэзван Марина.

Напомним, Коноплянка начал карантин с кулинарии.Футболист сборной Украины дома приготовил ризотто – блюдо из риса с овощами.

После этого Конополянка занялся с дочерью рисованием."Ну, а сегодня у нас урок. Под контролем учителя", – подписал фотографию со своей дочкой "горняк".

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А затем у Коноплянки дошло дело до уборки квартиры. Евгений взял в руки швабру и получил от своих подписчиков шутливое прозвище "Мистер Пропер".

Смотрите, как Коноплянка забивал в Лиге чемпионов

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