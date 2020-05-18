Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 26,64
28,77
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

"Хотел выпрыгнуть из окна": прозвучало признание лидера сборной Украины по футболу

18 мая, 08:57

Олег Люлька

Евгений Коноплянка рассказал о том, насколько сложно далась ему изоляция перед возобновлением тренировок

Полузащитник "Шахтера" и сборной Украины Евгений Коноплянка признался, что ему нелегко дался карантин, связанный с пандемией коронавируса. Напомним, на днях "Шахтер" вернулся к общекомандным тренировкам.

"Поседел я. Хотелось выпрыгнуть из окна, – рассказал в эфире программы "Великий футбол" на канале "Футбол 1" Евгений Коноплянка. – Нашли себе занятие в семье – поймали всем бабочек в лесу. Я с сачком бегал. А потом выпускали их в доме. На карантине у нас все было. Меня как заново родители записали на футбол – сложилось такое впечатление"

Евгений Коноплянка

Евгений Коноплянка / Фото: Instagram

Реклама

Читайте также: "Единственной проблемой является адаптация мозга и тела": тренер "Шахтера" – о готовности футболистов

Ранее мы писали, чтоблагодаря КоноплянкеУкраина обыграла Румынию в киберфутбол. По сумме трех матчей Евгений одолел 23-летнего хавбека нидерландского "Аякса" Рэзван Марина.

Напомним, Коноплянка начал карантин с кулинарии.Футболист сборной Украины дома приготовил ризотто – блюдо из риса с овощами.

После этого Конополянка занялся с дочерью рисованием."Ну, а сегодня у нас урок. Под контролем учителя", – подписал фотографию со своей дочкой "горняк".

Реклама

А затем у Коноплянки дошло дело до уборки квартиры. Евгений взял в руки швабру и получил от своих подписчиков шутливое прозвище "Мистер Пропер".

Смотрите, как Коноплянка забивал в Лиге чемпионов

Реклама

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

карантин чемпионат Украины Шахтер Донецк Евгений Коноплянка

Источник: Канал Футбол

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

С подачи Ярмоленко болельщики
С подачи Ярмоленко болельщики "Вест Хэма" заговорили на украинском: уморная речь юного суперфанаФутбол
Эпидемия коронавируса в турецком клубе: заражены девять человек, в том числе президент
Эпидемия коронавируса в турецком клубе: заражены девять человек, в том числе президент "Бешикташа"Футбол
Определился первый чемпион времен пандемии: трофей
Определился первый чемпион времен пандемии: трофей "Реалу" вручали в маске и перчаткахФутбол
Возлюбленная Роналду показала фото бюста, от которого невозможно оторвать взгляд
Возлюбленная Роналду показала фото бюста, от которого невозможно оторвать взглядФутбол
"Ввели военное положение на базе": украинский футбольный клуб забаррикадировался на карантинеФутбол
Душил подушкой 15 минут: футболист убил пятилетнего сына с симптомами коронавируса
Душил подушкой 15 минут: футболист убил пятилетнего сына с симптомами коронавирусаФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...