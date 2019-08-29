Хотят "Брюгге": игроки "Шахтера" спрогнозировали результаты жеребьевки Лиги чемпионов

Некоторые игроки и тренеры отказались от прогнозов на удачу

/ Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Футболисты донецкого "Шахтера" спрогнозировали результаты жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов. Напомним, жеребьевка основной сетки евротурнира состоится сегодня, начало – в 19:00. На нашем сайте пройдет текстовая трансляция жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов.

Отметим, что некоторые игроки и тренеры отказались от прогнозов на удачу. Кстати, семь игроков из третьей корзины выбрали в соперники обидчика киевского "Динамо" бельгийский "Брюгге".

Реклама

Напомним, что "Шахтер" попал во вторую корзину жеребьевки группового этапа. "Горняки" точно не сыграют с российскими клубами, так как УЕФА продолжает разводить украинские и российские команды в еврокубках.

Ранее сегодня "Шахтер" огласил заявку на групповой этап Лиги чемпионов. Луиш Каштру включил в состав на евросезон 29 игроков по спискам А и Б.

В тренде Миллионер и пиарщица Евромайдана: что известно о Елене Кондратюк

Как мы писали ранее, стали известны все участники Лиги чемпионов-2019/20. В частности, в групповой раунд турнира пробился бельгийский "Брюгге", одолевший по сумме двух встреч австрийский ЛАСК (1:0 в гостях и 2:1 дома).

Напомним, что на днях в "Шахтер" перешел воспитанник "Динамо", забивший Пятову на 150-летие Донецка. 20-летний полузащитник Владислав Вакула специализируется на голах-красавцах и равняется на Пауло Дибала. Правда, к команде он присоединится только в конце сезона, а пока будет играть в аренде за "Мариуполь".

Напомним, в 5-м туре УПЛ на 150-летие Донецка "Шахтер" разгромил "Мариуполь" (5:1), а Вакула забил единственный мяч в составе азовцев, который получился весьма эффектным:

Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге чемпионов

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама