Хроника пикирующего бомбардировщика: почему у самого дорогого футболиста мира Неймара не вышло в Париже

Неймар / Фото: AFP

Летом 2017 года вышло продолжение сериала "Твин Пикс", в разгаре был седьмой сезон "Игры престолов", гремел футуристический "Рассказ служанки", но самой обсуждаемой сагой для миллионов людей был переход Неймара из "Барселоны" в "ПСЖ". Не каждый день один из лучших футболистов мира – как к нему ни относись – решает покинуть команду, которая ему идеально подходила, и пойти на понижение в менее статусные клуб и чемпионат.

Термин "окружение Неймара" стал практически официальным и приобрел негативное значение. Отец и по совместительству агент Неймара не скрывал желания получить огромную комиссию за переезд бразильского форварда в Париж. Друзья футболиста, часть из которых прямо находится у него на зарплате, также приветствовали его уход в клуб катарских шейхов, способных обеспечить игроку повышение гонораров.

Для самого же Неймара переезд выглядел способом выйти из тени Месси, который при любых раскладах и тренерах является главным человеком не только в команде, но и в клубе уже 10 лет. Несмотря на то, что сам Лео якобы был готов "передать" команду в руки Нея, открыто признавая гениальность того и рассыпаясь в комплиментах партнеру, Неймар решил, что сможет с большей вероятностью стать человеком №1 в Париже и побороться за "Золотой мяч". Не вышло.

Два сезона Неймара во Франции превратились в череду относительных и безоговорочных неудач в погоне за целями, которые он перед собой ставил. Вспомним, как все было, и попробуем спрогнозировать развитие событий.

3 августа 2017 года ПСЖ объявил о переходе бразильца. Парижане помогли Неймару выкупить свой контракт за прописанную в нем фантастическую сумму в 222 миллиона евро. С той поры цифры клаусулы, то есть фиксированной суммы, за которую каталонцы должны отпускать игроков, в соглашениях футболистов "блаугранас" стали стремиться к миллиарду.

Предыдущий рекорд оценивался, согласно различным источникам, в сумму от 101 до 110 млн евро и принадлежал Полю Погба, за которого "Манчестер Юнайтед" отдал целое состояние "Ювентусу". Как видим, за бразильца отдали в два с лишним раза больше, а потому и ожидания были соответствующие. Стоимость билетов на презентацию Неймара превышала 100 евро, а ограниченный (10 тысяч) тираж футболок с его фамилией фанаты смели мгновенно, несмотря на цену в 155 евро за штуку.

А уже в сентябре грянул первый публичный конфликт. Неймар поссорился с Кавани из-за права исполнять пенальти в матче с "Лионом". Уругваец, бывший штатным исполнителем 11-метровых, не оценил решимости бразильца исполнить удар. Кавани пробил сам, вратарь отбил пенальти, а Неймар встал в обиженную позу. В той же игре в ситуации, когда оба нападающих претендовали на исполнение штрафного удара, все на правах ветерана решил Дани Алвес, который выхватил мяч и отдал его Неймару.

Тогда заговорили, что приход Неймара разделил игроков команды на два лагеря, в одном из которых были представители бразильской диаспоры. Тиаго Силва, Маркиньос, тот же Алвес, натурализованный итальянцами Мотта. Но и в другом лагере хватало больших имен, главными из которых были все тот же Кавани и ди Мария, место которого в основе попало под вопрос с приходом Неймара. При этом главный молодой талант мира Мбаппе, пришедший тогда же в Париж, придерживался нейтралитета – запомните этот момент.

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Большими стараниями руководителей клуба разгоравшийся тогда пожар удалось потушить. По крайней мере, на поле Кавани и Неймар выглядели хорошо, Мбаппе отлично дополнял их. По итогам 2017 года Неймар второй раз попал в тройку номинантов на "Золотой мяч", казалось, что жизнь налаживается. Тренер Унаи Эмери, по сути, в каждом интервью подчеркивал уникальность бразильца, нахваливал его и не замечал, что те же штрафные Неймар и его соотечественники разыгрывают быстро, чтобы не дать себя проявить Кавани или ди Марии.

Проблемы вызвал вылет парижан из ЛЧ. Неймар провел бледный первый матч против "Реала", а второй пропустил из-за травмы, да еще и отметился на дне рождения сестры, к которой улетел в Бразилию. Тогда заговорили о том, что внутрифранцузские турниры парижане выиграли бы и без него, а разницы в Лиге чемпионов он не делает. Год спустя, когда Неймар из-за травмы пропускал матчи с "Манчестер Юнайтед" и для столичного клуба все снова закончилось в 1/8 финала, разговоры вспыхнули с новой силой.

Если разобраться, то критики бразильца не совсем правы, ведь чисто статистически к нему сложно придраться – в тех матчах, где он участвовал, он был хорош. 34 гола и 24 ассиста в 37 матчах чемпионата Франции за 2 сезона, 11 голов и 6 ассистов в 13 лигочемпионских матчах, не считая результативных действий во внутренних кубковых турнирах. Показатели великолепные, но слишком уж большая цена за них в матчах, где разница в классе заведомо в пользу ПСЖ. И когда мы говорим "цена", то речь не только о зарплате, но и все о том же характере игрока, который не улучшился с момента стартовых неурядиц с Кавани.

В начале сезона 2018/19 Неймар наехал на молодого партнера Нкунку, пнув его ногой в перерыве. Это вызвало возмущение Мбаппе, который уже выиграл чемпионат мира, был признан лучшим молодым игроком турнира, немало забивал, но по общему впечатлению остался таким же простым парнем. Он вступился за соотечественника, и с той поры стали говорить о том, что альтернативный Неймару лагерь в команде формируется уже вокруг Килиана, а не вокруг Кавани.

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В апреле Неймар в перерыве снова сцепился с одним из партнеров, в этот раз с Юлианом Дракслером, который просил сокомандника играть проще. Разнимал их Алвес, и после возвращения бразильского ветерана на родину уже нет гарантии, что в случае повторения ситуации хоть кто-то заступится за Неймара.

Этим летом президент ПСЖ Нассер Аль-Хелайфи прямым текстом заявил: "Никто не заставлял Неймара подписывать контракт. Никто не давил. Он пришел с полным пониманием того, зачем входит в наш проект". Вскоре после этого бразилец в одном из интервью вызывающе заявил, что лучший момент в его карьере – камбек против ПСЖ в матче с "Барселоной", когда при его участии каталонцы обыграли французов со счетом 6:1. По сути, это было прямое объявление войны.

После победы в недавнем Суперкубке Франции Верратти и Мбаппе предлагали Неймару присоединиться к команде для послематчевого победного фото. Бразилец долго отказывался, в итоге оттолкнув от себя итальянца, после чего уже Мбаппе вытолкнул его из кадра перед фото.

Не так давно Андрес Иньеста заявил, что в мире есть всего два форварда, которым, чтобы забивать голы, не нужна помощь партнеров. И нет, это не Месси или Роналду, а Гризманн и Неймар. Кажется, что бразилец еще до слов великого полузащитника слишком уверовал в эту идею и забыл, что не обязательно демонстрировать всем своим видом, насколько ему плевать на окружающих. Команда показала, что как минимум во Франции готова побеждать и без него, а ставка на более молодого, менее травматичного и дисциплинированного Мбаппе выглядит совершенно естественной.

Дни Неймара во Франции сочтены, вопрос только в том, уйдет ли он уже летом или все же проведет сезон в ранге признанного, но гонимого гения. Его трансфер способны потянуть всего несколько клубов в мире, но мало кому из них нужен капризный игрок. Казалось, что вопрос стоит так: "Барселона" или еще год в Париже. Что Неймару придется переступить через свое эго и практически на коленях умолять взять его назад. Но каталонское издание Sport на неделе добавило драматизма, сообщив, что бразильца хочет "Реал", предлагая за него 120 млн плюс Модрича.

Сборная, победив на Кубке Бразилии, показала, что способна быть успешной и без Неймара, а быть может, и благодаря его отсутствию. Как минимум потому, что игра не так разбивается на паузы, во время которых форвард катается по газону, выпрашивая карточки для соперников. Летний скандал с обвинениями в изнасиловании от шантажировавшей его девушки стал еще одним мощным ударом по имиджу Неймара. В том числе и финансовым – его бонус от клуба в 4,5 миллиона долларов за примерное поведение попал под угрозу.

Еще один год неудач может просто прибить его шансы стать действительно великим.

Несколько голов Неймара за "ПСЖ":

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